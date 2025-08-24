De tweede etappe van de Vuelta a España kreeg zondag een flinke schok te verwerken. In aanloop naar de slotklim ging een groot deel van het peloton onderuit, met daarbij ook enkele grote namen. Vooral Visma | Lease a Bike was met veel renners betrokken.

Onder de slachtoffers bevond zich kopman Jonas Vingegaard. De tweevoudig Tourwinnaar lag op het natte asfalt, maar kon gelukkig snel weer opstappen en zijn weg vervolgen. De Deen werd omringd door ploeggenoten en leek geen directe schade te hebben opgelopen, al zal pas de komende dagen duidelijk worden of hij echt ongeschonden is gebleven.

Ploeggenoot Axel Zingle had minder geluk. Hij bleef na de valpartij liggen en moest behandeld worden door de koersdokter. Zijn schouder leek ter plekke teruggezet te worden, waarna hij gelukkig wel zijn weg kon vervolgen. Wat gaat dit voor effect hebben op de slotklim?

Eerste uitvallers

Niet alleen Visma-renners raakten betrokken. Tom Pidcock werd eveneens gespot tussen de slachtoffers, al kon hij zijn weg ook vervolgen. Kort daarna ging het opnieuw mis: George Bennett (Israel-Premier Tech) belandde op de grond en vervolgde zichtbaar gehavend. Guillaume Martin (Groupama-FDJ) moest zelfs volledig opgeven, de Fransman is de eerste uitvaller van deze Vuelta.

Na de valpartij viel het tempo in het peloton even terug. Daardoor konden de vroege vluchters hun voorsprong opnieuw vergroten richting de slotklim. De tweede etappe, die al gold als eerste serieuze test, kreeg zo een extra dimensie: niet alleen sportief, maar ook door de schade die de crash veroorzaakte.

😰 Big crash in the peloton! Several riders go down, among them Jonas Vingegaard. Luckily everyone is back on the bike.



😬 Caída masiva en el pelotón bajo la lluvia. Jonas Vingegaard, entre ellos. En principio todos los afectados siguen en carrera.#LaVuelta25 pic.twitter.com/Ohdbed7JUL — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2025

Diepe rouw in Spanje

Terwijl de Vuelta in volle gang is, werd de wielerwereld dit weekend ook opgeschrikt door dramatisch nieuws. In de juniorenkoers Vuelta a la Ribera del Duero overleed de 17-jarige Spanjaard Iván Meléndez Luque na een zware valpartij. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De resterende etappes zijn afgelast.

Het overlijden van Meléndez past in een pijnlijke reeks fatale incidenten in de sport. De afgelopen maanden kwamen meerdere jonge renners om bij crashes in internationale koersen, en ook op profniveau waren er slachtoffers. De schok en het verdriet onderstrepen nog maar eens hoe dun de scheidslijn in het wielrennen kan zijn.