Wie gaat Tadej Pogacar bedreigen in strijd om de roze trui? Erik Breukink deelt zijn kanshebbers voor de Giro d'Italia

'La Maglia Rosa'. Een zeer gewilde trui in het peloton. Iemand die daar zijn zinnen op heeft gezet? Niemand minder dan Pogacar, daarmee is hij direct gebombardeerd tot favoriet voor de eindzege. Toch leert de wielersport dat de beste renner niet altijd wint, dus ligt de concurrentie altijd op de loer. Sportnieuws.nl deelt samen met oud-wielrenner Erik Breukink met jou de grootste kanshebbers voor deze Giro.

Dat Pogacar in de meeste koersen waar hij aan deelneemt als favoriet wordt bestempeld is tegenwoordig bekend. Toch had het fenomeen op meer concurrentie kunnen rekenen deze Giro. Maar door het ontbreken van de grote namen als Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic verschijnen er weinig renners aan de start die het Pogi echt lastig kunnen maken.

Daarom lijkt de strijd om het podium spannender te worden. "De renners achter Pogacar gaan samen uitmaken wie het podium gaan completeren. Zij zijn allemaal zeer aan elkaar gewaagd", voorspelt Breukink.

Je verwacht daarom dat Pogacar met een straatlengte voorsprong gaat winnen. Als je puur naar het deelnemersveld kijkt zie je geen enkel scenario waarin de concurrentie de Sloveen kan verrassen. Toch leert de geschiedenis dat er genoeg andere zaken roet in het eten kunnen gooien. Denk aan een valpartij, ziekte, blessure of een mindere dag. Dus delen wij een welbekende wielerterm: Rome is nog ver.

De favorieten voor het algemeen klassement

We starten met niemand minder dan Tadej Pogacar. Na het winnen van de gele trui in de Tour de France van 2020 en 2021 legt de Sloveense veelvraat de focus op zijn "roze missie". Daarmee lijkt het vrolijk verder te gaan met het afvinken van grote wedstrijden op zijn rijk gevulde palmares. Ondanks dat hij "al" twee jaar geen grote ronde meer heeft gewonnen verschijnt Pogi in Turijn als absolute topfavoriet aan de start.

Pogacar heeft de kwaliteiten om drie weken lang de koers naar zijn hand te zetten. Zowel bergop als in de race tegen de klok zijn er maar weinig klassementsrenners die hem het vuur aan de schenen kunnen leggen. Bovendien kan hij altijd rekenen op zijn explosiviteit, waardoor hij tijdens veel etappes kan sprinten voor de overwinning. Wat zelfs nog de nodige bonificatieseconden oplevert. Tot slot krijgt Pogacar een sterk team mee naar Italië. Vooral Novak, Großschartner en met name Makja wacht de taak om hun kopman zo lang mogelijk te ondersteunen in de bergen.

Of de kopman van UAE Team Emirates drie weken lang de aanval gaat zoeken is nog maar de vraag. "Ik ben benieuwd of Pogacar van begin af aan koers gaat maken of dat hij rustig opbouwt naar de laatste week. We vergeten namelijk wel eens dat hij geen machine is", aldus Breukink die zelf als tweede eindigde in de Giro van 1988. "Het wordt interessant om te zien hoe hij de drie weken gaat indelen met zijn plannen voor de dubbel Giro en Tour. Want ook in Frankrijk wil hij fris aan de start verschijnen."

Tadej Pogacar laat de concurrentie ver achter zich in Luik-Bastenaken-Luik © Getty Images

De stap van Pogacar naar Geraint Thomas als voornaamste uitdager is groot. Helemaal wanneer je bedenkt dat de 37-jarige Brit dit seizoen nog weinig goede resultaten bij elkaar heeft gefietst. Echter zegt dat bij Thomas niet veel over zijn vorm. Zoals wel vaker begint hij met achterstand aan het seizoen om vervolgens net op tijd in topconditie aan de start van zijn grote doel te verschijnen. Tijdens de vorige editie van de Giro was het op voorhand gissen naar de vorm van de man uit Wales, maar verloor hij pas na de voorlaatste etappe de roze trui uit handen.

Een groot voordeel van Thomas is zijn berg aan ervaring. Bovendien werkt het groot aantal tijdritkilometers hem in het voordeel. "Vergeleken andere klassementsrenners kan Thomas wel eens het verschil gaan maken in de race tegen de klok", voorspelt Breukink. Hij krijgt daarbij ook veel steun van zijn ploeg INEOS Grenadiers, maar daarover later meer.

Geraint Thomas zag de eindzege in rook opgaan na de gewonnen tijdrit van Primoz Roglic © Getty Images

Iemand die dit seizoen wél heeft aangetoond in goede vorm te verkeren is Ben O'Connor. Met zijn tweede plaats in de Tour of the Alps nog vers in het geheugen laat de 28-jarige Australiër zien met veel vertrouwen af te reizen naar Italië. Een podiumplek is gezien het deelnemersveld zeker mogelijk voor O'Connor, die bergop bij de beste renners van het peloton hoort. De kopman van Decathlon AG2R heeft ook geïnvesteerd in zijn tijdrit wat hem moet helpen om een beter klassement te kunnen rijden.

Tijdens grote rondes komt O'Connor in het verleden echter vaak problemen tegen onderweg. Fysieke problemen of simpelweg pech speelden een goed klassement parten. Als de klimmer geen tegenslagen op zijn pad krijgt kan hij zomaar eens verrassen. "Ik denk dat O'Connor deze Giro op het podium kan eindigen. Met zijn benen zit het in ieder geval wel goed, zoals hij in voorbereiding liet zien", is Breukink van mening.

Ben O'Connor rijdt tot dusver een sterk seizoen © Getty Images

De kans op een opvolger van Tom Dumoulin - die als eerste Nederlander de Ronde van Italië op zijn naam schreef - is vrij klein. Toch kunnen Nederlandse wielerfans met veel enthousiasme uitkijken naar de prestaties van Thymen Arensman. Vorig jaar werd de renner uit Deil in de schaduw van kopman Thomas knap zesde in de Giro. Deze editie verschijnen beide renners opnieuw aan de start, en lijkt de steeds sterker wordende Arensman dichter bij het niveau van zijn teamgenoot te zitten.

"Ik hoop niet dat Arensman zichzelf teveel gaat wegcijferen voor Thomas. Daar heeft hij soms namelijk wel een handje van", stelt Breukink. De 24-jarige Nederlander moet de eerste week kort in het klassement blijven staan, zodat hij later in de Giro samen met Thomas het ploegenspel kan spelen. Door andere teams te isoleren kunnen de twee kopmannen hun numerieke voordeel uitspelen door om de beurt aan te vallen.

"Traditioneel gezien rijdt Arensman altijd een sterke slotweek. Wie weet wat voor mooie eindklassering er dan mogelijk is."

Thymen Arensman is de Nederlands hoop voor de Giro © Getty Images

Romain Bardet lijkt na een succesvolle Tour of the Alps en vooral zijn tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik op het juiste moment in vorm te zijn. De 33-jarige Fransman hoopt zijn goede benen dan ook mee te nemen richting de Giro, waar een goed klassement tot de mogelijkheden behoort.

De kopman van dsm-firmenich PostNL lijkt dit jaar vooral bergop met de beste mee te kunnen. Echter is de vraag of Bardet met het groot aantal tijdritkilometers de schade kan beperken. Mocht hij toch teveel tijd verliezen ten opzichte van zijn concurrenten kan Bardet altijd nog op jacht naar een etappeoverwinning. In het verleden heeft de klimmer vaker aangetoond goed zijn doelen te kunnen wijzigen binnen een grote ronde.

Romain Bardet maakte indruk met zijn tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik © Getty Images

Outsiders

De grootste kanshebbers hebben we besproken, maar er staan nog meer renners aan de start die deze Giro hoge ogen kunnen gooien. Bora-hansgrohe speelt Daniel Felipe Martínez uit als kopman. Echter is de Colombiaan vrij wisselvallig, en dus is het gissen welke versie van Martínez we te zien krijgen. Eerder dit jaar klopte hij wel verrassend twee keer Remco Evenepoel in een sprint bergop.

Een andere naam die niet mag ontbreken is Cian Uijtdebroeks. Waar Visma inzet op ritzeges moet de Belgische kopman een goed klassement gaan rijden. Hij heeft aangegeven veel tijd op de tijdritfiets te hebben doorgebracht, toch blijft dit een zwakke plek van de Belg. Als hij in staat is de schade beperkt te houden, behoort een top vijf tot de mogelijkheden.

De Duitse revelatie Florian Lipowitz gaat in eerste instantie als knecht van zijn kopman Martínez mee. Maar de renner van Bora-hansgrohe liet tijdens de Tour of the Alps meerdere keren zien met de beste klimmers te kunnen wedijveren. "Lipowitz zie ik zomaar in de top tien van het eindklassement eindigen", voorspelde Breukink al.

