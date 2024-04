Voorlopige startlijst Giro d'Italia 2024: deze teams en renners doen mee

De 107de editie van de Giro d'Italia gaat zaterdag 4 mei van start in Turijn. De eerste grote ronde van het wielerseizoen zorgt ongetwijfeld voor drie vermakelijke koersweken in Italië. Dit zijn de 22 teams en in totaal 176 renners die op de voorlopige startlijst staan voor de Giro d'Italia 2024.

INEOS Grenadiers

Geraint Thomas, Groot-Britannië Thymen Arensman, Nederland Tobias Foss, Noorwegen Filippo Ganna, Italië Jhonatan Narváez, Ecuador Magnus Sheffield, Verenigde Staten Ben Swift, Groot-Britannië Connor Swift, Groot-Britannië

Alpecin - Deceuninck

Kaden Groves, Australië Tobias Bayer, Oostenrijk Nicola Conci, Italië Quinten Hermans, België Jimmy Jannssens, België Timo Kielich, België Edward Planckaert, België Fabio van den Bossche, België

Arkéa - B&B Hotels

Jenthe Biermans, België Louis Barré, Frankrijk Ewen Costiou, Frankrijk David Dekker, Nederland Donavan Grondin, Frankrijk Michel Ries, Luxemburg Alan Riou, Frankrijk Alessandro Verre, Italië

Astana Qazaqstan Team

Simone Velasco, Italië Davide Ballerini, Italië Anthon Charmig, Denemarken Lorenzo Fortunato, Italië Max Kanter, Duitsland Henok Mulubrhan, Eritrea Vadim Pronsky, Kazachstan Christian Scaroni, Italië Alexey Lutsenko, Kazachstan

BORA - hansgrohe

Daniel Felipe Martínez, Colombia Giovanni Aleotti, Italië Jonas Koch, Duitsland Florian Lipowitz, Duitsland Ryan Mullen, Ierland Maximilian Schachmann, Duitsland Danny van Poppel, Nederland Sam Welsford, Australië

Cofidis

Stefano Oldani, Italië Stanislaw Aniolkowski, Polen Nicolas Debeaumarché, Frankrijk Kenny Elissonde, Frankrijk Rubén Fernández, Spanje Simon Geschke, Duitsland Benjamin Thomas, Frankrijk Harrison Wood, Groot-Britannië

Decathlon A2GR La Mondiale Team

Ben O'Connor, Australië Alex Baudin, Frankrijk Aurélien Paret-Peintre, Frankrijk Valentin Paret-Peintre, Frankrijk Damien Touzé, Frankrijk Bastien Tronchon, Frankrijk Andrea Vendrame, Italië Larry Warbasse, Verenigde Staten

EF Education - EasyPost

Hugh Carthy, Groot-Britannië Jefferson Alexander Cepeda, Ecuador Stefan de Bod, Zuid-Afrika Andrey Amador, Costa Rica Simon Carr, Groot-Britannië Esteban Chaves, Colombia Mikkel Honoré, Denemarken Georg Steinhauser, Duitsland

Groupama - FDJ

Laurence Pithie, Nieuw-Zeeland Lewis Askey, Groot-Britannië Cyril Barthe, Frankrijk Clément Davy, Frankrijk Lorenzo Germani, Italië Olivier Le Gac, Frankrijk Fabian Leinhard, Zwitserland Enzo Paleni, Frankrijk

Intermarché - Wanty

Biniam Girmay, Eritrea Lilian Calmejane, Frankrijk Kevin Colleoni, Italië Madis Mikhels, Estland Simone Petilli, Italië Adrien Petit, Frankrijk Dion Smith, Nieuw-Zeeland Roel van Sintmaartensdijk, Nederland

Israel - Premier Tech

Michael Woods, Canada Simon Clarke, Australië Marco Frigo, Italië Hugo Hofstetter, Frankrijk Riley Pickrell, Canada Nadav Raisberg, Israël Nick Schultz, Australië Ethan Vernon, Groot-Britannië

Lidl - Trek

Jonathan Milan, Italië Andrea Bagioli, Italië Simone Consonni, Italië Amanuel Ghebreigzabhier, Eritrea Daan Hoole, Nederland Juan Pedro López, Spanje Jasper Stuyven, België Edward Theuns, België

Movistar Team

Nairo Quintana, Colombia Albert Torres, Spanje Will Barta, Verenigde Staten Davide Cimolai, Italië Fernando Gaviria, Colombia Lorenzo Milesi, Italië Einer Rubio, Colombia Pelayo Sánchez, Spanje

Soudal Quick-Step

Julian Alaphilippe, Frankrijk Josef Cerný, Tsjechië Jan Hirt, Tsjechië Luke Lamperti, Verenigde Staten Tim Merlier, België Pieter Serry, België Bert van Lerberghe, België Mauri Vansevenant, België

Team dsm-firmenich PostNL

Romian Bardet, Frankrijk Tobias Lund Andresen, Denemarken Chris Hamilton, Australië Fabio Jakobsen, Nederland Julius van den Berg, Nederland Kevin Vermaerke, Verenigde Staten

Team Jayco AlUla

Alessandro De Marchi, Italië Eddie Dunbar, Ierland Caleb Ewan, Australië Michael Hepburn, Australië Luka Mezgec, Slovenië Luke Plapp, Australië Max Walscheid, Duitsland Filippo Zana, Italië

Team Polti Kometa

Matteo Fabbro, Italië Davide Bais, Italië Mattia Bais, Italië Giovanni Lonardi, Italië Mirco Maestri, Italië Andrea Pietrobron, Italië Davide Piganzoli, Italië Jhonatan Restrepo, Colombia

Team Visma | Lease a Bike

Christophe Laporte, Frankrijk Eduardo Affini, Italië Koen Bouwman, Nederland Robert Gesink, Nederland Olav Kooij, Nederland Jan Tratnik, Slovenië Cian Uijtdebroeks, België Attila Valter, Hongarije

Tudor Pro Cycling Team

Matteo Trentin, Italië Alberto Dainese, Italië Robin Froidevaux, Zwitserland Alexander Kamp, Denemarken Alexander Krieger, Duitsland Marius Mayrhofer, Duitsland Michael Storer, Australië Florian Stork, Duitsland

UAE Team Emirates

Tadej Pogacar, Slovenië Rui Oliveira, Portugal Mikkel Bjerg, Denemarken Felix Gro ßschartner, Oostenrijk Vegard Stake Laengen, Noorwegen Rafal Majka, Polen Juan Sebastián Molano, Colombia Domen Novak, Slovenië

VF Group - Bardani CSF - Faizanè

Domenico Pozzovivo, Italië Luca Covili, Italië Filippo Fiorelli, Italië Martin Marcellusi, Italië Alessio Martinelli, Italië Giulio Pellizzari, Italië Alessandro Tonelli, Italië Enrico Zanoncello, Italië

