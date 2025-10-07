Het succes blijft toprenster Demi Vollering niet achtervolgen. De Nederlandse won zaterdag de wegwedstrijd van de EK wielrennen en mocht die drieg dagen later al voor het eerst aantrekken. Bijna kwam ze juichend over de streep.

De renster van FDJ-SUEZ verscheen dinsdag aan de start van de Italiaanse koers Tre Valli Varesine. Dat deed ze voor het eerst in haar Europese tricot. De trui gaf Vollering net geen vleugels, want in de sprint legde ze het af tegen de ervaren Italiaanse Elisa Longo Borghini.

Longo Borghini is Vollering de baas

Het tweetal was in de slotfase van de koers over een parcours tussen Busto Arsizio en Varese voorop geraakt. Vollering liet zich in de sprint verrassen door de 33-jarige Longo Borghini. De Italiaanse koos ervoor om zich in het wiel van de Nederlandse te nestelen. Vollering moest daarom steeds over haar schouder naar achteren kijken. Juist toen ze even niet oplette, sprong Longo Borghini weg.

🚴🇮🇹 | Demi Vollering laat zich in de sprint verrassen en moet de winst in Tre Valli Varesine aan Longo Borghini laten! Zonde, want ze leek zeker niet minder... 🥈🇳🇱 #TreValliVaresine



Vollering reageerde te laat en kon haar concurrente niet meer inhalen. Dus zegevierde de renster van UAE Team ADQ voor de tweede keer in Tre Valli Varesine. Achter het duo sprintte de Zwitserse Noemi Rüegg naar de derde plaats. In dezelfde groep finishte de Nederlandse Yara Kastelijn als achtste.

Desastreus verlopen WK

Vollering revancheerde zich zaterdag voor de teleurstellende WK wielrennen een paar weken terug. In Rwanda kon de Nederlandse geen gooi doen naar de wereldtitel. Na haar zege op de EK wielrennen onthulde ze dat ze op de WK met een probleem kampte. "Ik kreeg weer te maken met het maandelijkse vrouwenprobleem", verklaarde Vollering.

Ze schetste ook hoe het voor haar voelde. "Je hartslag is net als je lichaamstemperatuur wat hoger en je ademhaling onregelmatiger. Alles zorgt er voor dat je minder lekker in je vel zit, waardoor je je ook onzekerder voelt", openbaarde Vollering.