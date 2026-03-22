Wielerlegende Nairo Quintana heeft aangekondigd aan het einde van het seizoen zijn wielerfiets aan de wilgen te hangen. De 36-jarige Colombiaan heeft een rijkelijke loopbaan achter de rug.

Quintana heeft zondag zijn afscheid van de professionele wielersport aangekondigd tijdens een persconferentie in S'Agaró, Girona. De winnaar van de Giro d'Italia in 2014 en de Vuelta in 2016 sluit een carrière van zestien seizoenen in de elite af, waarvan een groot deel in dienst van Movistar Team.

'Ik heb nog nooit iemand gekend die nergens of voor niemand bang was'

De beslissing, intern al bekend, kwam voort uit de wens om meer tijd met zijn familie door te brengen. “Mijn familie is nu mijn grootste prioriteit, ik wil ze meer tijd geven”, verklaarde Quintana.

Eusebio Unzué, zijn manager, prees op zijn beurt de mentaliteit van de Colombiaan. “Wat me het meest opviel, was zijn zelfvertrouwen. Ik heb nog nooit iemand gekend die nergens of voor niemand bang was”, herinnerde hij zich. Unzué betreurde alleen dat Quintana de Tour de France niet heeft gewonnen, een wedstrijd waarin hij twee keer tweede werd. “Ik denk dat dat de enige schuld is die het wielrennen aan hem heeft. Hij heeft zo hard voor die Tours gevochten dat hij ze had kunnen winnen.”

Gevraagd hoe hij herinnerd wilde worden, antwoordde Quintana: “Als een strijdlustige wielrenner, die een winnaar wilde zijn, zijn land wilde vertegenwoordigen, zijn team met veel trots naar de top wilde brengen.”

Herdenking oude rivalen

De Colombiaan greep ook de gelegenheid aan om enkele van zijn grootste rivalen en voorbeelden te herdenken, waarbij hij Alberto Contador benadrukte, die hij bewonderde 'om zijn vaardigheden en strategie', en zijn voormalige teamgenoot Alejandro Valverde, die zijn 'idool' was aan het begin van zijn carrière. Hij noemde ook de 'grote gevechten' tegen Chris Froome en Team Sky.

Laatste seizoen als wielerprof

“Dit is mijn laatste seizoen als professioneel wielrenner”, verklaarde Quintana, duidelijk makend dat het niet zijn laatste race betreft. “Elke race die ik dit jaar rijd, zal een groot feest zijn, een laatste dans in elke wedstrijd”, voegde hij eraan toe. Welke koersen hij dit seizoen nog gaat rijden is niet bekend.

Geboren in Boyacá in 1990, neemt Quintana afscheid met een indrukwekkend palmares van 51 professionele overwinningen. Onder zijn triomfen vallen overwinningen op mythische toppen zoals Blockhaus, Terminillo, Saint-Lary-Soulan, Mont Ventoux, Col d'Eze, El Acebo en Lagos de Covadonga op.