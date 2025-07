De schrik zit er goed in in het wielrennen. Afgelopen zondag ging het vreselijk mis in de slotetappe van de Baloise Ladies Tour in België. Daar ging een Amerikaanse hard onderuit en naar verluidt moest er een reanimatie aan te pas komen.

De laatste etappe op zondag eindigde in een massasprint, maar die werd ontsier door een harde val. Charlotte Kool was de grootste naam die tegen het asfalt klapte bij het ingaan van het laatste rechte stuk. Ook een voor velen onbekende Amerikaanse lag er bij, maar haar situatie was een stuk ernstiger.

Wielrenster in het ziekenhuis

Alexis Magner viel van haar fiets en lag buiten bewustzijn op straat. Ze zou, zo meldt Sporza, zelfs zijn gereanimeerd. Dat gebeurde ter plekke, terwijl er kort daarvoor door het overgebleven peloton werd gesprint om de etappezege. De Amerikaanse zou inmiddels in het ziekenhuis zijn omdat ze geopereerd moet worden. Ze kwam bij de val hard op haar borstbeen terecht.

Vorige week werd de wielerwereld opgeschrikt door een dodelijk ongeluk. In de Italiaanse beloftenkoers Giro Valle d'Aosta kwam de negentienjarige Samuele Privitera om het leven na een val in een afdaling. Hij overleed later in het ziekenhuis. De tweede etappe werd vervolgens geschrapt. In de Tour de France stonden de renners uitgebreid stil bij zijn overlijden. Tadej Pogacar won die dag de rit naar Hautacam en eerde de tiener met een gebaar op de finish.

😥 Een massasprint die verstoord wordt door EEN AKELIGE VAL met Charlotte Kool 😱



🇮🇹 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗙𝗶𝗱𝗮𝗻𝘇𝗮 spurt naar de zege in de slotetappe 💥#ProximusPresents #cycling #Fidanza #BaloiseLadiesTour pic.twitter.com/R8tMmsixky — Pickx Sports (@PickxSports) July 20, 2025

Valpartijen met dodelijke afloop

Het zijn helaas incidenten die geregeld voorkomen in de wielersport. Tijdens het afgelopen WK wielrennen in Zwitserland overleed een beloftenvolle renster tijdens de koers. Muriel Furrer kwam door een val om het leven. Een paar maanden darvoor verongelukte André Drege in de Ronde van Oostenrijk. In 2023 viel de profwielrenner Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland. Hij overleefde de val niet.

Eindzege naar Zoë Backstedt

De etappezege ging uiteindelijk naar Martina Fidanza, terwijl Zoë Backstedt de eindzege boekte. Ze won maar liefst drie zegse, waarvan zelfs twee op dezelfde dag.