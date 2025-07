Een aderlating voor de Tour de France: Mathieu van der Poel was twee weken lang dé smaakmaker van de Ronde van Frankrijk, maar aan die periode komt noodgedwongen een eind. De Nederlander die dagenlang de gele trui droeg stapt uit de Tour en dat is uiteraard niet uit luxe.

Alpecin-Deuninck laat weten dat de Nederlander niet meer van start gaat in de 16e etappe richting de Mont Ventoux. Van der Poel heeft een longonsteking.

Van der Poel was deze Tour lange tijd in topvorm. Hij won de tweede etappe en droeg dagenlang de gele trui. Daarnaast viel hij op door zijn aanvalslust, onder meer met ploeggenoot Jonas Rickaert. Met hem bekroonde hij bijna een ontsnapping van ruim 170 kilometer. Van der Poel was nog kansrijk voor de groene trui voor de beste sprinter, maar moet ook die strijd nu staken.

We regret to announce that @mathieuvdpoel is forced to abandon the @LeTour prematurely.



Mathieu had been experiencing symptoms of a common cold over the past few days. Yesterday afternoon, his condition began to worsen significantly. The team doctor monitored him closely… pic.twitter.com/wfVkP1Z1JG — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) July 22, 2025

Van der Poel voelde zich al een tijd niet goed

De Nederlandse smaakmaker gaf de voorbije dagen al aan dat hij zich niet goed voelde. Ook had hij last van een bijensteek. "Gisteravond is zijn toestand aanzienlijk verslechterd", laat zijn ploeg weten." Van der Poel kreeg koorts en duidelijk werd dat hij niet van start kon in de zestiende etappe. "In overleg met de medische staf is besloten dat hij de wedstrijd niet meer kan voortzetten. Zijn gezondheid heeft de hoogste prioriteit en rust en herstel zijn essentieel."

Daarmee komt er te vroeg een einde aan de succesvolste Tour-deelname van Van der Poel tot nog toe. Bij zijn debuut in 2021 won hij meteen een rit en droeg hij dagenlang het geel, maar stapte hij bewust uit koers om zich voor te bereiden op de mountainbikewedstrijd tijdens de Olympische Spelen in Tokio. In 2022 gaf hij op. In 2023 en 2024 raakte hij wel tot aan de slotetappe, maar bleef hij zonder ritzege.

Indrukwekkende Tour de France

Deze Tour grossierde Van der Poel in successen. In de tweede etappe troefde hij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard af en veroverde hij de gele trui. Die verloor hij in de tijdrit in etappe vijf, terwijl hij een dag eerder tweede werd in een rit. Een dag later heroverde hij met een hartverwarmende aanval het geel op Pogacar, met slechts één seconde verschil.

Hoewel Van der Poel het geel een dag later definitief uit handen gaf, kwam zijn grootste huzarenstuk nog in etappe negen. Samen met ploeggenoot Rickaert viel hij vanaf de eerste meters aan in de etappe naar Châteroux. Het duo van Alpecin-Deceuninck hield het bijna de hele etappe vol, maar in rit negen strandde het avontuur van Van der Poel in de laatste meters. De aanvalsdrang leverde hem wel een bijzondere prijs op: hij werd verkozen als meest strijdlustige renner van de eerste Tour-week.

De voorbije dagen ging het echter een stuk minder. In de elfde etappe werd hij nog knap derde na en dag in de kopgroep, maar toen gaf Van der Poel al aan wat verkouden te zijn. De dagen daarna doemden de eerste zware bergetappes op en gaf Van der Poel aan dat hij zich niet super goed voelde. Nu de diagnose bekend is blijkt dat inderdaad een juist voorgevoel.

