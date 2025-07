Een zorgwekkend bericht uit België. Wielerlegende Eddy Merckx is door complicaties opgenomen in het ziekenhuis in Antwerpen en zal daar nog zeker tien dagen moeten blijven.

Het Laatste Nieuws meldt dat de inmiddels 80-jarge Merckx een nieuwe heupprothese moet krijgen door complicaties bij de vorige twee ingrepen. De wielerlegende onderging al in december vorig jaar de eerse operatie, maar enkele maanden later kwamen de dokters erachter dat die prothese nooit gehacht had aan het bot.

De prothese zat dus nog los en pas bij een nieuwe operatie werd dat ontdekt. "De dokter snapte er niets van. Duizenden van die protheses had hij in zijn carrière al geplaatst, zei hij. En maar vier keer was het niet gelukt", vertelde Merckx tegen het Belgische medium.

Hij kreeg een cementeerde prothese en hoewel dat de eerste periode beter ging, zijn er nu toch weer problemen. "Ik heb intussen alweer twee keer in het ziekenhuis gelegen, en ik blijk nu een huidbacterie te hebben. Ik moet twaalf weken zware antibiotica pakken, 2.700 milligram per dag. Ik heb eens zitten tellen: op 18 juli ben ik ervan af. Vervelend. Maar niks aan te doen." Merckx krijgt binnenkort een derde prothese.

Grootste wielrenner aller tijden

Merckx, die De Kannibaal als bijnaam heeft, wordt gezien als een van de grootste wielrenners ooit. Hij won maar liefst 525 wielerkoersen. De Belg was vijf keer de beste in de Tour de France, won ook de Giro d'Italia vijf keer en was één keer de winnaar van de Vuelta. Hij won in totaal 64 etappes in de drie grote rondes, waarvan 34 in de Tour. Merckx werd ook drie keer wereldkampioen.

De voormalig toprenner is één van de drie renners die alle vijf de grote monumenten op zijn naam heeft geschreven. Merckx won zeven keer Milaan-Sanremo, vijf keer Luik-Bastenaken-Luik, drie keer Parijs-Roubaix, twee keer de Ronde van Vlaanderen en twee keer de Ronde van Lombardijen. Ook won hij tweemaal de Amstel Gold Race.