De renners van de Tour de France mogen dinsdag eindelijk gaan genieten van de eerste rustdag. Dat is best opmerkelijk, want normaal gesproken is de maandag daarvoor bedoeld in de grootste wielerronde ter wereld. Dit jaar is alles anders en dat komt door de nationale feestdag in Frankrijk.

Op Quatorze Juillet (14 juli) herdenken de Fransen twee belangrijke momenten in de geschiedenis en is het een nationale feestdag. Op die dag zijn bijna alle inwoners vrij en dus móet er gekoerst worden. De rustdag is daardoor verplaatst van maandag naar dinsdag.

'Saaie' sprintetappes

Organisator ASO lijkt zelfs het hele weekend rondom de Franse feestdag gepland te hebben. Dat levert behoorlijke kritiek op. Op het moment waarop de meeste mensen vrij zijn - in het weekend - plande de tourorganisatie juist twee 'saaie' sprintetappes in.

Maandag stond er juist een loodzwaar parcours op het programma met zeven pittige beklimmingen. Alles werd er dus aan gedaan om de Fransen van genoeg spektakel te voorzien. De rest van de wereld was logischerwijs niet vrij op maandag.

Mathieu van der Poel

Aangezien de renners dus liefst tien etappes in plaats van de gebruikelijke negen moesten overbruggen tot de eerste rustdag waren de twee vlakke etappes van dit weekend dus van harte welkom. Mathieu van der Poel werkte echter niet mee aan dat scenario door zondag er direct na de start vandoor te gaan.

Hij reed samen met zijn ploegmaat Jonas Rickaert de hele koers op kop en werd na een zinderende strijd op minder dan een kilometer van de finishlijn ingehaald. Ook de etappe van maandag was heel erg zwaar en dus zullen de renners erg blij zijn dat ze dinsdag eindelijk kunnen gaan rusten.

Tweede rustdag volgt snel

Doordat de eerste rustdag is opgeschoven, komt de volgende er al snel weer aan. Op maandag 21 juli is er weer een vrije dag en dat betekent dat er slechts vijf etappes op de planning staan tot dat moment. Dat is overigens ook gelijk de laatste rustdag van deze Tour de France.

