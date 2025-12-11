Tweevoudig olympisch kampioene alpineskiën Michelle Gisin heeft ernstig letsel opgelopen bij een val in het Zwitserse St. Moritz. Na een botsing raakte onder meer haar nekwervelkolom beschadigd.

De 32-jarige Gisin was bezig met een training ter voorbereiding op de wereldbekerwedstrijden van komend weekend. De Zwitserse botste met hoge snelheid tegen een veiligheidshek en werd per helikopter naar een ziekenhuis gebracht.

Stabiel

Gisin liep letsel op aan haar rechterpols, linkerknie en nekwervelkolom. De Zwitserse skifederatie heeft inmiddels bekendgemaakt dat Gisin 'gezien de omstandigheden' in een stabiele toestand verkeert.

"Ze kan haar armen en benen normaal bewegen", meldt de bond. De ernst van haar verwondingen aan de pols en knie kan pas "nadat de cervicale wervelkolom is gestabiliseerd" worden beoordeeld, aldus de bond. Gisin zal in Zürich worden geopereerd aan haar nek.

Blessures

Gisin won in 2018 en 2022 olympisch goud op de combinatie in het alpineskiën. Tijdens de Spelen van Beijing werd ze in 2022 ook derde op het onderdeel super-G. Vorige maand werd bekend dat de Zwitserse Lara Gut-Behrami haar olympische titel op de super-G niet kan verdedigen vanwege een knieblessure.

Ook olympisch kampioene Corinne Suter is geveld door blessureleed. Woensdag sprak Gisin nog op de persdag over de afwezigheid van haar collega's in het Zwitserse team voor de Olympische Spelen. Ze noemde het 'enorm pijnlijk' dat zij er niet bij kunnen zijn.

De ernst van de situatie roept vragen op bij de nationale ploeg. Met nog twee maanden tot de Spelen zal na deze tegenslagen de knop snel om moeten worden gezet.

