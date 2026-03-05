Sturla Holm Lægreid was misschien wel de meest besproken atleet van de afgelopen Winterspelen. De Noor pakte diverse olympische medailles, maar daar heeft niemand het over. Hij sprak namelijk vrij onverwachts over het feit dat die was vreemdgegaan. Dat leidde tot zeer veel reacties en commotie. Enkele weken later hakt het er nog steeds in bij de biatleet.

Op de twintig kilometer biatlon was Lægreid één van de kanshebbers op een medaille. Die status maakte hij met een verdienstelijke bronzen plak ook zeer zeker waar. Daarnaast pakte hij zelfs nog vier medailles. Maar na afloop ging het echter vooral over zijn privéleven.

Vreemdgaan

In een zeer bijzonder interview met de Noorse televisie vertelde de 29-jarige biatleet namelijk dat hij was vreemdgegaan. "Gisteravond kreeg ik een soort openbaring dat ik dit nieuws moest delen. Dan zien we wel wat er gebeurt. Ik heb niets te verliezen,” liet hij toen optekenen, in een poging zijn vriendin weer voor zich te winnen.

Bovendien nam alle ophef en aandacht rond Lægreid veel interesse weg van dat andere mooie biatlon-verhaal. Het goud ging namelijk naar Lægreid's landgenoot Johan Olav-Botn die anderhalve maand daarvoor zijn trainingsmaatje dood aantrof. Daar bood de skiër, die ook wel eens een scheve schaats rijdt, zijn excuses voor aan. Bovendien trakteerde Lægreid de hele ploeg op een etentje.

Kilo's kwijt

Maar alle ontstane ophef hebben er behoorlijk ingehakt bij de Noorse atleet, die naar eigen zeggen 'meerdere kilo's is afgevallen'. "Ik denk dat iedereen die iets soortgelijks heeft meegemaakt, dit kan begrijpen”, vertelt Lægreid over de consequenties na zijn opmerkelijke ontboezeming aan de Noorse omroep NRK.

"Het was een fysieke reactie, zo is het nu eenmaal, het hoort gewoon bij het proces. Het was moeilijk om te eten en te slapen. Daarom werd ik dunner dan ik zou moeten zijn", vervolgt de olympisch medaillewinnaar.

Goede kant op

Inmiddels lijkt het weer de goede kant op te gaan met de atleet uit de regio Oslo. "Het was fijn om weer thuis in Baerum te zijn en te eten wat ik lekker vind", licht hij daarover toe. "Ik hoop dat we tijdens de komende biatlonwedstrijden veel lekker eten krijgen, zodat ik goed kan eten en weer op krachten kan komen.”