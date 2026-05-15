De WK-droom van Mika Godts is vrijdag in duigen gevallen. De meest waardevolle speler van de Eredivisie werd niet opgenomen in de definitieve WK-selectie van België. Terwijl een opvallende reden voor zijn afwezigheid uitlekt, laat de Ajacied zelf van zich horen via Instagram.

De 20-jarige aanvaller is dit seizoen goed voor zeventien doelpunten en twaalf assists in de Eredivisie, waarmee hij de 'MvP' is. Toch liet bondscoach Rudi Garcia hem thuis. Op zijn persconferentie verwees Garcia naar de moordende concurrentie op de linkerflank. "Kijk eens naar de opties. Daar hebben we Leandro Trossard, die met Arsenal de Champions League kan winnen, en Jérémy Doku, die de X-factor van Manchester City is." Godts had dus genoegen moeten nemen met een rol als wisselspeler.

Reden voor ontbreken van Mika Godts

Volgens Belgische journalist Sacha Tavolieri en Het Laatste Nieuws schuilt de werkelijke reden echter elders. De technische staf zou gevreesd hebben dat Godts een rol als invaller slecht zou verdragen en dat de teamsfeer daar onder zou kunnen lijden.

"Godts is een echte winnaar en heeft zelfvertrouwen te over. Dat is een sterkte. Maar een heel toernooi op de bank zitten zou mentaal moeilijk kunnen zijn voor hem", schrijft HLN. Garcia zelf bevestigt dit indirect. "Ik ben hier niet om iemand te plezieren, wel om resultaten te halen op het WK."

'Het team komt altijd als eerst'

Op volwassen wijze reageert Godts via Instagram Stories op de teleurstelling. Met zijn statement lijkt de Ajacied ook indirect afstand te nemen van de beweringen van journalisten dat hij een rol als invaller niet zou kunnen accepteren. "De trainer heeft zijn keuzes gemaakt en die respecteer ik volledig. Bij voetbal hoort competitie. Soms ervaar je dat vanaf de tribune of vanuit huis." De Ajacied benadrukt dat hij de Rode Duivels volledig zal steunen. "Ik zal ze met heel mijn hart aanmoedigen, zoals ik dat ook zou doen in de kleedkamer of op de bank. Het team komt altijd als eerst."

De aanvaller laat ook weten wat hem te doen staat. "Ik zal elke dag keihard blijven werken, zodat ik klaar ben als het team me nodig heeft." Garcia houdt de deur bovendien op een kier. "Iedereen van de voorselectie moet beschikbaar blijven, ook al is het zwaar. Ik snap de teleurstelling, maar het WK is pas over vijf weken, dus er kan nog van alles gebeuren."

Seizoen afsluiten met Ajax

Voor Godts is het nu eerst zaak om het seizoen goed af te sluiten. Zondag speelt Ajax nog tegen sc Heerenveen, in een wedstrijd die voor de Amsterdammers cruciaal is: een plek in de top vier is nog niet zeker en de play-offs om Europees voetbal kunnen nog volgen. Daarna lonkt mogelijk een toptransfer naar een grote Europese competitie. Als hij ook op dat niveau zijn klasse bewijst, zal Garcia in de toekomst moeilijk om hem heen kunnen.

Het statement van Mika Godts.

