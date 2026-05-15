De selectie van Ajax in aanloop naar het cruciale duel met sc Heerenveen is enigszins uitgedund. Voor Oliver Edvardsen zit het seizoen erop. Hij reist niet mee naar Friesland vertelt Oscar Garcia voorafgaand aan het belangrijke duel.

Voor Ajax telt maar één ding en dat is winnen. Door het verloren duel met FC Utrecht afgelopen zondag hebben de Amsterdammers niks meer in eigen hand. Na winst in Heerenveen moet er gekeken worden naar de uitslagen van NEC en FC Twente en dan pas weet Ajax waar ze aan toe zijn. Play-offs voor de Conference League, voorronde Europa League of toch nog voorronde Champions League.

Blessures Ajax

Ze zullen het in ieder geval moeten stellen zonder Oliver Edvardsen. De invaller is geblesseerd en zal daarom er niet bij zijn. Ook zijn er nog wat andere twijfelgevallen waar Garcia mee te dealen heeft.

"Youri Baas was ziek. We moeten zien hoe dat zal gaan. Kasper Dolberg had een probleem met zijn achillespees", vertelt Garcia. "Ook Josip Sutalo had wat problemen. We hebben dus wat twijfelgevallen maar Edvardsen kan sowieso niet spelen."

Mika Godts

Garcia kan wel gewoon beschikken over Mika Godts, die Ajax meermaals bij de hand nam dit seizoen. Toch zal hij enigszins teleurgesteld zijn. Na een oproep van het Belgische nationale elftal in maart, hoopte hij op het WK. Helaas voor de Belg is hij niet opgenomen in de selectie van de Rode Duivels.

Ajax zal alles op alles moeten zetten om de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen. Lukt dat niet, komt er een organisatorisch probleem om de hoek kijken. Vanwege de concerten van popster Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA, moet Ajax dan uitwijken naar FC Volendam. In het KRAS-stadion past ongeveer een kwart van de capaciteit van de ArenA in.

