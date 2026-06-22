Curaçao schreef in de nacht van zaterdag op zondag geschiedenis door op het WK gelijk te spelen tegen Ecuador. Het betekende het eerste WK-punt ooit voor het land. Assistent-trainer Cor Pot vertelde zondagavond hoe hij die bijzondere wedstrijd heeft beleefd.

Tijdens de talkshow De Oranjezomer werd Pot, de assistent van Curaçao-bondscoach Dick Advocaat, ingebeld via een videoverbinding. Daar kreeg hij de vraag hoe hij de historische prestatie had beleefd."Het was wel een hele zware bevalling, maar het was een geweldige wedstrijd", zo stak Pot af. Al was er voor hem nog iets leukers dan de wedstrijd zelf. "De afterparty was nog gezelliger", grapte de assistent. "En daarom ben jij mee, Cor", reageerde presentatrice Hélène Hendriks gevat.

Op de stoel

Hendriks viel tijdens de wedstrijd iets op aan de positie van Pot. De assistent van Advocaat zat namelijk niet in de dug-out, maar op een stoel ernaast. Daarom vroeg ze zich hardop af of hij daar soms geen plek mocht nemen.

“Jawel, maar er was geen plaats meer”, legde Pot uit. “Giovanni Franken en Dean Gorré zaten er al naast, dus eigenlijk zou ik op de tribune gaan zitten. Op een speciale plek ook. Maar op een gegeven moment kwamen ze ineens toch met die stoel, dus toen ben ik daar gaan zitten.”

Pot vertelde dat de sfeer na het laatste fluitsignaal al uitgelaten was, maar dat het feest pas al helemaal losbarstte toen er nog bijzonder bezoek langskwam. “Achteraf was het zeker een groot feest. Zeker toen de koning en de koningin nog kwamen. Dat was echt hartstikke leuk”, vertelde de 75-jarige Pot. “En er ging gelijk muziek aan en er werd gedanst.”

Bijzondere dag

Curaçao begon zaterdag al aan een bijzondere dag, want de ploeg wist dat er hoog bezoek uit Nederland zou komen. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane waren naar de Verenigde Staten afgereisd. Nadat ze eerst Nederland - Zweden (5-1) in Houston bezochten, zaten ze later ook in Kansas City op de tribune bij Curaçao - Ecuador. Máxima en Ariane verschenen in een shirt van het eiland, terwijl Willem-Alexander een sjaal droeg.

Op het veld geloofde Curaçao ondertussen in een stunt. Ecuador was weliswaar de betere ploeg, maar het elftal van Dick Advocaat kreeg in de eerste helft meerdere goede kansen via onder anderen Jurgen Locadia en Juninho Bacuna. Ook doelman Eloy Room speelde een hoofdrol, want met een sterke wedstrijd hield hij Curaçao op de been. Na ruim een uur kreeg Livano Comenencia zelfs een enorme kans, maar zijn schot werd knap gekeerd door de keeper van Ecuador.

In de slotfase werd het alle hens aan dek voor Curaçao. Ecuador voerde de druk op en raakte vlak voor tijd nog de lat, maar de ploeg van Advocaat hield stand. Daarmee schreef Curaçao geschiedenis met het eerste WK-punt ooit voor het eiland. Door de stunt blijft zelfs hoop op kwalificatie voor de knock-outfase leven.

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