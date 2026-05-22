Giovanni Franken gaat als assistent-trainer mee met Dick Advocaat naar het WK met Curaçao. Het is een droom die uitkomt voor de trainer met roots op het eiland. Een droom die hij als speler niet kon verwezenlijken, wordt nu als assistent werkelijkheid. Een grotere eer kan hij zich dan ook niet bedenken. “Ik ben vooral heel trots. Dat ik met een van de beste trainers van Nederland naar het WK ga, dat is nog altijd moeilijk te bevatten.”

Giovanni Franken en Dick Advocaat kennen elkaar al een lange tijd. De oud-trainer die verschillende functies bij ADO Den Haag had, werd in 2024 door Advocaat meegenomen naar Curaçao als assistent. “Toen was de samenwerking al erg fijn. Dat beviel heel goed.” Daarna kreeg Franken een nieuwe uitdaging, op eigen benen in China, maar Advocaat bleef hem volgen. Franken werd genomineerd als trainer van het jaar in China, maar besloot afgelopen winter terug te keren naar Nederland.

Hereniging met Dick

Nu Advocaat tóch opnieuw bondscoach van Curaçao is geworden en naar het WK gaat, mocht hij weer de staf samenstellen. Een belletje naar Franken was snel gedaan. “Hij zag dat ik in China een goed seizoen had gedraaid. Nu kwam er een goed moment voor ons beiden, waar ik weer bij de staf gevoegd kon worden”, legt Franken de basis van zijn nieuwe avontuur uit.

Want dat Franken nu naar het WK gaat met Curaçao is een absolute droom voor hem. De Curaçaoer droomde vroeger van het WK halen als speler van de bond, maar dat lukte niet. “Om nu dan jaren later als assistent het WK te halen naast een van de beste trainers van Nederland. Dat is nog altijd moeilijk te bevatten. Het is echt een eer, zo voelt het voor alle andere mensen die al jaren werken aan de ontwikkeling van het voetbal op Curaçao.

Project Curaçao

Daar staat Franken graag bij stil, want het succes van Curaçao komt niet zomaar uit de lucht vallen. “Dit project loopt al zo lang. Mensen zien vaak alleen het piekmoment maar het werk vooraf wordt nauwelijks gezien. Men ziet je als dokter, maar de acht jaar die de dokter ervoor moet studeren zien ze niet. Dat is nu in feite ook het geval”, legt hij uit.

Franken zal zich in de staf van Advocaat met name bezighouden met de veldtrainingen en analyses, maar ook contact met de spelersgroep. “Hij verwacht natuurlijk dat ik veel energie breng en duidelijkheid schep in de dagelijkse werkwijze. Daarbij wil ik verbinding zoeken met de spelers. Echt de Curaçaose cultuur brengen.”

Dromen van het WK

De 48-jarige trainer droomt al hardop van de ervaringen die hij zal opdoen op het WK, maar hij weigert te praten over een bijrol. Nu Curaçao naar het toernooi gaat, wil hij presteren ook. Ondanks dat dit een lastige klus zal worden. “De aftrap tegen Duitsland. Daar denk ik heel veel aan", fantaseert de trainer.

"Zij zijn topfavoriet en dat is onze eerste wedstrijd. Hoe dat stadion zal zijn. De omgeving, de shirts, de sfeer, de scheidsrechter fluit voor het begin van de wedstrijd. Dat heb ik in mijn hoofd zitten. Dat geeft me echt kippenvel. Dan zie ik alles in beweging komen en dan begint het avontuur voor Curaçao ook. Maar dat is niet het enige, we willen ook wat puntjes proberen te pakken", besluit hij.

