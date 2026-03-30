Kees Smit mag zich sinds zijn basisplaats tegen Noorwegen afgelopen vrijdag officieel Oranje-international noemen. Maar de jonge middenvelder van AZ moet oppassen dat het niet bij zijn debuut blijft. Valentijn Driessen, de bekende voetbaljournalist, is geschrokken van het niveau van Smit.

Natuurlijk had Smit zenuwen en was zijn debuut tegen Noorwegen niet perfect. Ook liet hij genoeg 'potentie' zien, maar al met al was Driessen niet heel positief over de AZ'er. Hij denkt dat bondscoach Ronald Koeman net als hij geschrokken is van het niveau de middenvelder, die naast Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders speelde. 'Hij maakte allerminst een verpletterende indruk', schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

'Het is te vaak meehobbelen'

'Even los van alle opwinding over Smit; pas dit seizoen is hij definitief doorgebroken bij AZ. Hij neemt de nummer 6 van de Eredivisie niet wekelijks bij de hand, het is te vaak meehobbelen. Los van wat oogstrelende acties aan de bal is het allemaal niet indrukwekkend', schrijft Driessen over de zogenoemde doorbraak van Smit dit seizoen in Nederland. En dat vertaalde zich door bij zijn debuut voor het Nederlands elftal.

'Dat valt niet positief uit'

'Smit liep meer als een jeugdinternational dan een volwaardig international rond. Zijn beoordeling valt daarom niet positief uit. Dat Smit snelheid tekort komt, het fysiek moeilijk had in de duels en het tempo af en toe niet kon bijbenen, viel misschien te verwachten. Slordig balverlies, verkeerde keuzes en een te lage handelingssnelheid horen niet bij het Nederlands elftal. Ook niet bij Smit. Dat hij een mannetje uit zijn rug liet lopen en de voorzet er niet uithaalde bij de Noorse tegentreffer, woog veel zwaarder dan die ene goede pass en zijn afstandsschot net naast.'

'Anders beter Sean Steur meenemen'

Smit moet volgens Driessen in het slot van het clubseizoen echt laten zien dat hij mee mag naar het WK voetbal. Uitblinken in de bekerfinale met AZ tegen NEC, het goed doen in het vervolg van de Conference League én in de Eredivisie zijn mannetje blijven staan. 'Anders kan Koeman beter de twee jaar jongere Sean Steur van Ajax meenemen. De beloftevolle Volendammer heeft ondanks alle narigheid in Amsterdam een basisplaats veroverd bij de nummer 4 van de Eredivisie.'