Het Nederlands elftal is sinds vorige week in Noord-Amerika voor het WK voetbal. Tijdens het toernooi moet bondscoach Ronald Koeman Oranje naar successen leiden, maar dat doet hij wel terwijl hij kampt met lastige privéomstandigheden. Het aangrijpende verhaal is ook in het buitenland opgevallen.

Bondscoach Koeman is namelijk al jarenlang samen met Bartina Koeman. Zij is al een tijdje ernstig ziek en heeft elke woensdagmiddag daar een behandeling voor waar ze een of twee dagen later nog flink last van heeft. Dat vertelde Koeman afgelopen weekend op een persconferentie in New York. Zijn vrouw is er dan ook niet bij tijdens het toernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Uitzondering voor de WK-finale?

Vanwege haar behandeling voor uitgezaaide borstkanker is het niet mogelijk om lang van huis te blijven. Mogelijk kan er voor de finale, mocht het Nederlands elftal dat halen, een uitzondering gemaakt worden. "Dat zou het ultieme zijn", vertelde Koeman enkele dagen geleden.

Het heftige verhaal maakt veel indruk in het buitenland. Het Roemeense GSP spreekt van een 'hartverscheurend drama'. Het medium Sportal uit Bulgarije besteedt er eveneens aandacht aan, net als het in Portugal toonaangevende A Bola. "De voormalig trainer van Benfica blijft hopen dat nieuwe behandelingen de conditie van zijn vrouw kunnen verbeteren", zo schrijven de Zuid-Europeanen.

Het blad Hola vindt het verhaal van het echtpaar Koeman 'ontroerend'. "De coach is natuurlijk volledig gefocust om het maximale uit zijn spelers te halen, hoewel hij ook te maken heeft met de persoonlijke situatie waardoor hij veel aandacht besteedt aan zijn vrouw, Bartina."

In Italië ziet de pers dat de situatie Koeman vanzelfsprekend niet onbewogen laat. "Enerzijds is hij blij dat hij zijn nationale team naar een WK heeft geleid, anderzijds verbergt de voormalig speler van FC Barcelona zijn bezorgdheid over zijn vrouw niet", merkt Tuttosport op.

Nederland op het WK voetbal

Het Nederlands elftal begint zondagavond 14 juni (22.00 uur Nederlandse tijd) aan het WK voetbal met het eerste groepsduel tegen Japan. Op 20 juni wacht het tweede duel tegen Zweden. De groepsfase wordt afgesloten met een wedstrijd tegen Tunesië op 26 juni.

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