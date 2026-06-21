Het Nederlands elftal won zaterdagavond overtuigend van Zweden op het WK voetbal. Het werd maar liefst 5-1 in het Amerikaanse Houston en dus was het een heerlijke dag voor bondscoach Ronald Koeman. De zaterdag was door heuglijk privénieuws sowieso al bijzonder voor Koeman.

Het was namelijk feest bij de familie. De bondscoach heeft met zijn vrouw Bartina drie kinderen: Ronald Koeman jr, Tim en dochter Debbie. Dankzij hen zijn Ronald en Bartina ook al de nodige kleinkinderen rijker en een van hen was jarig.

Het gaat om Luna, een van de twee dochtertjes van Debbie Koeman. Moeder Debbie deelde op Instagram foto's van de feestvreugde rondom de jonge Luna. Zij werd zeven jaar en dat liet de familie ondanks de WK-koorts niet geruisloos passeren. De themakleur was oranje en dus zat ook de voetbalsfeer er goed in.

i Feest vanwege de verjaardag van een van Ronald Koemans kleinkinderen © Instagram Debbie Koeman

Oranje versiering

Speciaal voor Luna's verjaardag is er uitgepakt met flink wat versiering. Opa deed aan de andere kant van de wereld de rest. Met bondscoach Koeman won Oranje met liefst 5-1 van Zweden op het WK voetbal. Daarmee bewees de trainer niet alleen zijn familie, maar ook zichzelf en Nederland een uitstekende dienst.

Oranje is in principe zeker van de knock-outfase. De kans is groot dat Nederland als eerste of tweede eindigt en hoogstwaarschijnlijk is een derde plaats ook voldoende voor de volgende ronde. Aanstaande vrijdag (01.00 uur Nederlandse tijd) speelt Oranje het laatste groepsduel tegen het nog puntloze Tunesië.

In totaal heeft bondscoach Koeman drie kleinkinderen, maar er is er nog een in aantocht. Zoon Ronald Koeman jr. deelde vlak voor het WK bijzonder privénieuws. De keeper, die kort daarvoor met een benutte penalty nog een heldenrol vertolkte bij de handhaving van Telstar, kondigde aan vader te worden.

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