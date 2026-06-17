Lionel Messi (38) heeft een droomavond beleefd tijdens de opneingswedstrijd van Argentinië op het WK voetbal. De Argentijnse aanvaller scoorde een hattrick en evenaarde daarmee het record van Miroslav Klose van het meeste aantal doelpunten op het WK voetbal (16). En dat was niet eens het enige record wat de Argentijn brak.

In een kolkend Arrowhead Stadium in Kansas City werd het de avond van Lionel Messi. Alsof het in de sterren geschreven stond maakte de Argentijnse aanvaller drie doelpunt voor Argentinië in de openingswedstrijd op het WK voetbal. De duizenden Argentijnse fans op de tribunes konden bijna zonder te stoppen de naam van Messi scanderen. Op 38-jarige leeftijd trad Messi aan op alweer zijn zesde WK voetbal.

Voor Lionel Messi werd het duel met Algerije een avond voor de geschiedenisboeken. De Argentijn speelde zijn 27e wedstrijd op een WK en is daarmee alleen recordhouder als speler met de meeste WK-optredens ooit. Alsof dat nog niet genoeg was, wist Messi ook nog eens drie keer het net te vinden voor Argentinië.

Met zijn hattrick tegen Algerije kwam Messi bovendien op zestien WK-doelpunten. Daarmee evenaarde de aanvoerder van Argentinië het record van de legendarische Duitse spits Miroslav Klose, die jarenlang alleen bovenaan stond op de eeuwige topscorerslijst van wereldkampioenschappen. Op 38-jarige leeftijd blijft Messi daarmee records breken op het hoogste podium van het internationale voetbal.

Voor Messi en Argentinië kreeg de avond zo een extra glans. Terwijl de Zuid-Amerikanen een belangrijke stap zetten richting de knock-outfase, schreef hun sterspeler opnieuw geschiedenis. De grote vraag is nu niet óf Messi records gaat breken op dit WK, maar hoeveel hij er nog gaat toevoegen aan zijn toch al indrukwekkende erelijst.

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