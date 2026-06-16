De tijd begint te dringen voor Memphis Depay om in vorm te komen bij Oranje op het WK. De spits van Corinthians en topscorer aller tijden van Oranje is pas net terug van een blessure en oogt nog lang niet fit. Zolang dat niet zo is en hij niet levert, heeft hij ook geen recht van spreken. Dat is de harde conclusie die Robert Maaskant trekt in de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Memphis Depay was een beetje de kop van jut na afloop van het 2-2 gelijke spel tegen Japan op het WK. Hij viel na zestig minuten in maar kon absoluut geen potten breken. In de podcast worden zijn prestaties besproken. Hedwiges Maduro en Robert Maaskant zijn kritisch en vinden het terecht dat anderen dat ook zijn. "Hij wordt gewoon beoordeeld op wat hij nu laat zien, dat kunnen we allemaal zien, toch?", vraagt Maaskant zich af.

Kritiek op Memphis

Iemand die de kritiek niet begrijpt is Eljero Elia. De ex-international spreekt in de Oranje-rubriek van deze website Effe Elia over de kwaliteiten van Memphis. "Ook al scoor je 50 keer, kan je het nog niet goed doen", zei hij over de kritiek op Memphis. Maaskant begrijpt wel waar die insteek vandaan komt. "Aanvallers kijken ook vaker individualistischer naar prestaties, middenvelders bijvoorbeeld weer meer naar de algehele teamprestatie", legt hij uit.

Dat zorgt ervoor dat iedereen een andere mening vormt over iemand. "Zij zullen individuen ook altijd beschermen en dat hoor ik in dit verhaal ook een beetje terug. Maar Memphis heeft gewoon niet gebracht wat we van hem verwachten tot nu toe. Dat mag je nu gewoon een oordeel over hebben", luidt zijn mening.

'We hopen allemaal dat hij beter wordt'

"We hopen allemaal dat het beter wordt, want hij is wel iemand die ons ver kan brengen door een individuele actie, steekpass of iets anders bijzonders. Want zo'n speler is het wel. Hij is een speler die een wedstrijd uit het niets kan beslissen", vindt Maaskant. Daar is Maduro het ook mee eens. "Hij is gewoon niet fit. En dat is gewoon een wereld van verschil tussen een fitte Depay en een niet fitte."

Wel is Maduro het eens met het feit dat Memphis het soms zwaar te verduren heeft gehad, zonder een echte aanleiding. "Het ging op een gegeven moment wel heel veel om randzaken terwijl hij ook gewoon presteerde in die periode. Het is op eindtoernooien soms wel iets minder, dan komt dat gevoel er ook nog bij. Maar we zijn ook gewoon namen als Robin van Persie, Ruud van Nistelrooij en Patrick Kluivert gewend."

Respect voor Memphis

"We moeten wel respect hebben voor wat Memphis gedaan heeft voor het Nederlands elftal, maar wij beoordelen nu gewoon op wat wij zien en dat is niet goed genoeg", vindt Maduro. "Je verwacht meer van hem", vindt Maaskant. "Ook omdat Nederland juist iets nodig had op het moment dat hij erin kwam. Als je hem nodig hebt en dat is dan teleurstellend dan mag iedereen kritiek leveren. Ik denk dat Memphis dat zelf ook wel begrijpt."

Later gaat het ook over leiders in Oranje en verantwoordelijkheid nemen. "Ik vind wel dat Frenkie de Jong en Virgil van Dijk de twee moeten zijn die nu opstaan als het wat minder gaat. Het zou geen kwaad kunnen om een klein bommetje te hebben bij het Nederlands elftal", denkt Maaskant. Daarin worden Frenkie de Jong en Virgil van Dijk genoemd, maar Memphis niet. "Hij heeft momenteel geen recht van spreken, zo werkt het ook. Hij heeft het aanzien, daar is geen twijfel over. Maar hij speelt niet en dan kan je die impact niet op het veld hebben."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en Hedwiges Maduro de laatste ontwikkelingen op het WK voetbal en bij het Nederlands elftal. Ze zagen de stunt van Kaapverdië en de Instagram-hype die ontstond rondom de 40-jarige keeper. Ze hebben het over de ontslagen trainer van Tunesië en wat dat voor Oranje zal betekenen én bespreken de rol van Memphis bij Oranje.

Ook komt de familiedag van Oranje voorbij wat prachtige beelden opleverde van de internationals met hun kinderen. Verder laten Maaskant en Maduro zich uit over de kritiek op Virgil van Dijk en Frenkie de Jong. Beluister elke dag een nieuwe aflevering om 7.30 uur op jouw favoriete podcastplatform.

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