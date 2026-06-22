Lionel Messi hoopt op het WK voetbal weer nieuwe records bij te schrijven. Tijdens Argentinië - Oostenrijk maandagavond liet hij WK-legende Miroslav Klose definitief achter zich, nu gaat de blik op Diego Maradona. Beide landen wonnen hun eerste groepsduel in Groep J en dus staat ook de knock-outfase op het spel in het onderlinge duel. Volg Argentinië - Oostenrijk hier live.

Messi stal op 38-jarige leeftijd de show tegen Algerije in de openingswedstrijd van de regerend wereldkampioen dit WK. Hij scoorde een hattrick en kwam daarmee op 16 WK-goals, evenveel als recordhouder Klose uit Duitsland. De wereldvoetballer heeft dus nog één goal nodig om het record zelf in handen te nemen. Die kans kreeg hij al vroeg in de wedstrijd, toen de VAR ingreep en de scheidsrechter een penalty liet geven aan Argentinië. Messi ging achter de bal staan, maar miste tot zijn eigen verbazing. Het leverde hem meteen een negatief record op. Even later was het alsnog raak:

Meeste assists

Met één assist is hij ook de man met de meeste assists op een WK. Lukt dat tegen Oostenrijk, dan is hij zijn legendarische landgenoot Maradona, die in zijn carrière acht assists gaf op het mondiale eindtoernooi, ook voorbij.

Jordanië - Algerije

In Groep J spelen dinsdagochtend 05.00 uur Nederlandse tijd de verliezers van de eerste groepsduels tegen elkaar. Debutant Jordanië hoopt dan wél een resultaat over de streep te trekken tegen Algerije. Het land uit het Midden-Oosten was tegen Oostenrijk dichtbij, maar zag een punt in het zicht van de haven afgepakt worden: 3-1.

Uitslagen en programma Groep J

22 juni om 19.00 uur: Argentinië - Oostenrijk

23 juni om 05.00 uur: Jordanië - Algerije

28 juni om 04.00 uur: Jordanië - Argentinië

28 juni om 04.00 uur: Algerije - Oostenrijk



Uitslagen



Argentinië - Algerije: 3-0

Oostenrijk - Jordanië: 3-1

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep J

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