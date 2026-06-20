Het Nederlands elftal beleeft een droommiddag in het Houston Stadium. Oranje staat al vroeg met 2-0 voor tegen Zweden dankzij twee doelpunten van Brian Brobbey. De spits, die van Ronald Koeman een basisplaats kreeg, betaalt het vertrouwen van de bondscoach direct uit met een hoofdrol in het cruciale WK-duel. Volg hieronder alle ontwikkelingen live.

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Minuut 23 - Het is weer tijd voor de inmiddels vertrouwde drinkpauze in het Houston Stadium. Net als tegen Japan wordt het onderbroken spelmoment ontvangen met een luid fluitsignaal vanaf de tribunes. Oranje zal daar echter weinig om malen. De ploeg van Ronald Koeman beleeft een droomstart, leidt met 2-0 en heeft de wedstrijd voorlopig volledig onder controle. Zweden is nog nauwelijks gevaarlijk geworden voor het doel van Bart Verbruggen.

Minuut 16 - GOAL ORANJE! 2-0 Wat een start van Oranje in Houston. Denzel Dumfries slingert de bal vanaf de rechterkant gevaarlijk voor het doel en daar staat Brian Brobbey opnieuw op de juiste plek. De spits schampt de voorzet subtiel aan, waardoor de bal buiten bereik van de Zweedse doelman in het net verdwijnt. Het is alweer de tweede treffer van Brobbey en Oranje leidt al na zestien minuten met 2-0.

Minuut 5 - GOAL ORANJE! Wat een droomstart in Houston. Bart Verbruggen opent met een schitterende lange bal op Brian Brobbey, die de bal knap controleert en vasthoudt. Cody Gakpo pikt op, houdt het overzicht en legt breed op Brobbey, die van dichtbij genadeloos binnenschiet. Oranje leidt al vroeg met 1-0 tegen Zweden.

Minuut 1 - We hebben afgetrapt in het oranje kleurende Houston Stadium! De steun voor Oranje is massaal. Op een paar Zweedse vakken na kleurt vrijwel het hele stadion oranje, met duizenden Nederlandse én neutrale fans die zich achter de ploeg van Ronald Koeman lijken te hebben geschaard. Ook het koningshuis in aanwezig in Houston om het Nederlands elftal te steunen

Crysencio Summerville op de bank

Koeman heeft ingegrepen na de vorige wedstrijd (2-2) tegen Japan. De bondscoach heeft in de spits een plek ingeruimd voor Brian Brobbey, waardoor Donyell Malen weer naar de rechtsbuitenpositie verhuist. Dat gaat ten koste van Crysencio Summerville. De vlugge buitenspeler die nog scoorde tegen Japan, moet op de bank plaatsnemen. De twijfels rond Frenkie de Jong zijn weggenomen. Hij is fit genoeg om te starten.

Nederland is het WK begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan en hoopt zaterdag wel drie punten te veroveren tegen de Zweden. Zij speelden uitstekend in de eerste wedstrijd tegen Tunesië en wonnen met 5-1. Ondertussen zijn de fans van het Nederlands elftal weer bezig met de welbekende Oranjemars richting het Houston Stadion. Recordinternational Wesley Sneijder is uiteraard aanwezig en maakt het feest van dichtbij mee.

Zorgelijk nieuws

In aanloop naar de tweede groepswedstrijd liep Quinten Timber een lichte hersenschudding op. Hij is niet inzetbaar tegen Zweden. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam er meer verontrustend nieuws vanuit de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Frenkie de Jong is namelijk niet helemaal fit. Het is nog de vraag of hij zaterdagavond kan starten.

Hoog bezoek

Oranje krijgt in Houston hoog bezoek. De koninklijke familie zal namelijk op de tribune zitten bij Nederland - Zweden. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane reisden na het staatsbezoek van het Japanse keizerspaar naar de Verenigde Staten. Ze zijn al helemaal in de feeststemming.

Ontsnapt aan drama

Het had niet veel gescheeld of er hadden nog meer spelers van Oranje in de ziekenboeg kunnen belanden. Een aantal van hen ontsnapte maar net aan een verkeersongeluk.

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