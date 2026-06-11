Het WK voetbal is nu écht begonnen. Mexico en Zuid-Afrika trapten na een spectaculaire openingsceremonie met de wereldberoemde Shakira af voor het allereerste duel. Al binnen negen minuten was het raak voor het gastland door Julián Quiñones: 1-0. In de tweede helft zat Mexico al helemaal op rozen door een rode kaart van Zuid-Afrika. Volg hier alles van de openingswedstrijd.

Net als in 2010 openen Mexico en Zuid-Afrika het WK, ditmaal in Noord-Amerika. Ze organiseren het toernooi samen met de Verenigde Staten en Canada. Mexico begon ijzersterk in eigen land: al na negen minuten lag de bal in het net. Julián Quiñones profiteerde van een foute inspeelpass van de Zuid-Afrikaanse doelman en knalde de 1-0 binnen met een schot door de benen van goalie. De Mexicaan had een uitstekend jaar in Saoedi-Arabië. Met 33 goals kroonde hij zich tot topschutter van de competitie.

Zuid-Afrika ontsnapt aan grote achterstand

Mexico was in de eerste helft een stuk sterker dan Zuid-Afrika, dat nauwelijks een rol van betekenis speelde. De ploeg van Javier Aguirre werd telkens gevaarlijk zodra het tempo de hoogte in ging, maar het gastland slaagde er simpelweg niet in om dat overwicht in doelpunten om te zetten. Daardoor stond het bij de rust slechts 1-0.

Mexicaanse fans gaan helemaal los

In het iconische Estadio Azteca, bekend van de WK's in 1970 en 1986, barstte het spektakel al vóór de aftrap los. Na een traditioneel Azteeks openingsritueel ontplofte de ruim tachtigduizend aanwezige fans tijdens het optreden van de Mexicaanse band Maná. Hun hit ‘Oye Mi Amor’ galmde door het stadion, terwijl tienduizenden supporters luidkeels meezongen.

Toen Shakira en Burna Boy bij de spectaculaire openingsceremonie verschenen, werden zij onder luid gejuich ontvangen. Vervolgens brachten de wereldberoemde artiesten het officiële WK-nummer Dai Dai ten gehore en traden er ook nog een hoop andere muzikanten op. Uiteindelijk sloot FIFA-baas Gianni Infantino de hele ceremonie af met het tonen van de wereldbeker aan het Mexicaanse publiek.

Oud-topvoetballer Kenneth Perez heeft minder genoten van het hele spektakel, vertelde hij bij NOS. "Het was leuk, maar dan hebben we het weer gehad", zegt de ex-international van Denemarken. "Shakira was prima, maar ik heb liever voetbal", lacht Perez, die de wereldster vóór het WK 2010 zelfs interviewde. "Iemand moest het doen... Wat ik heb gevraagd? Geen idee."

Zuid-Korea en Tsjechië zijn de twee andere landen in Groep A. Zij komen in de nacht van donderdag op vrijdag (04.00 uur Nederlandse tijd) pas in actie.

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