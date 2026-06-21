Spanje is de jacht op een nieuwe wereldtitel begonnen met een flinke tegenvaller. De ploeg kwam in de eerste groepswedstrijd niet verder dan 0-0 tegen het Nederlands getinte Kaapverdië. Daardoor zijn de Zuid-Europeanen tegen Saoedi-Arabië uit op eerherstel. Later op de avond staan met Uruguay en Kaapverdië ook de twee andere landen uit groep H tegenover elkaar. Volg alle ontwikkelingen hier live.

Sinds 18.00 uur rolt de bal in Atlanta Stadium voor het duel tussen Spanje en Saoedi-Arabië. Beide landen begonnen het WK met een gelijkspel: Spanje kwam niet verder dan 0-0 tegen Kaapverdië, terwijl Saoedi-Arabië met 1-1 gelijkspeelde tegen Uruguay.

Spanje kende een vliegende start. Na tien minuten tikte wonderkind Lamine Yamal de bal binnen op aangeven van Mikel Oyarzabal: 1-0. Diezelfde Oyarzabal was even later opnieuw belangrijk. Na wat gerommel in het strafschopgebied bij een Spaanse hoekschop werkte hij zelf de 2-0 binnen, waardoor de Spanjaarden hun voorsprong al na twintig minuten hadden verdubbeld. Nog geen drie minuten daarna sloeg Spanje wéér toe, en opnieuw was het Oyarzabal die scoorde. Daardoor gingen beide ploegen de eerste hydration break in met een 3-0 stand.

Spanje geldt bij de bookmakers als topfavoriet, terwijl Kaapverdië debuteert op het WK. De Blauwe Haaien hebben zes in Nederland geboren spelers in de selectie. De groep wordt compleet gemaakt door Saoedi-Arabië en Uruguay. De Arabieren zijn er voor de zevende keer bij en mogen in 2034 zelfs het WK organiseren. Uruguay won in een ver verleden als eens twee keer de WK-titel, maar kwam de afgelopen edities niet ver. De formatie van bondscoach Marcelo Bielsa reist naar het toernooi af zonder vedette Luis Suarez. Hij werd niet geselecteerd.

Programma Groep H

15 juni om 18.00 uur: Spanje - Kaapverdië (0-0)

16 juni om 00.00 uur: Saoedi-Arabië - Uruguay (1-1)

21 juni om 18.00 uur: Spanje - Saoedi-Arabië

22 juni om 00.00 uur: Uruguay - Kaapverdië

27 juni om 02.00 uur: Uruguay - Spanje

27 juni om 02.00 uur: Kaapverdië - Saoedi-Arabië

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep H

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