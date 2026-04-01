Nathan Aké mocht eindelijk weer eens een boel minuten maken bij Oranje. Waar hij vorig jaar bij Manchester City nog vaak basisklant was, is dat nu wel anders. Ronald Koeman waarschuwde al vaker dat iedereen fit moet zijn. Dat geldt ook voor routinier Aké. "Dat vraagt mentaal af en toe wat meer."

Het werd een zure avond voor Nathan Aké die misschien meer te doen kreeg dan hij liever had gezien. Na een snelle rode kaart van Denzel Dumfries stond Oranje 80 minuten lang met 10 man tegen de 11 van Ecuador. Daarom mocht onder meer Aké aan de bak. Het was niet zijn beste wedstrijd, maar hij is wel memorabel. Jarenlang was Aké al reserve-aanvoerder maar vandaag mocht dan eindelijk eens de band om. "Daar ben ik trots op", deelt hij met een brede grijns.

Nieuwe test

Een heel soort nieuwe test, omschrijft Aké de situatie die ontstond na de rode kaart van Dumfries in de 11e minuut. "Je weet nooit of dit ook op het WK kan gebeuren, je had het niet gepland maar je moet ermee omgaan", omschrijft de verdediger van Oranje. Het leidde tot nieuwe inzichten voor hem, hij zag een ander soort team vertelt hij na afloop tegen onder meer Sportnieuws.nl. "Dat gaat om strijdlust. We moesten meer lange ballen spelen en meer vechten. Dat was een andere kant van ons."

Aké kreeg een basisplaats van Koeman, die hem eerder juist op scherp zette vanwege de geringe speeltijd bij City. Nou dat weer iets toeneemt in het nieuwe kalenderjaar, heeft Aké alle vertrouwen in het WK. "De bondscoach en ik kennen elkaar al heel lang. Ik ben dankbaar voor zijn vertrouwen. Ik probeer altijd terug te betalen wanneer ik minuten krijg. Ik moet gewoon altijd ready zijn."

Rol bij City

Aké geeft eerlijk toe dat het niet altijd makkelijk is om de rol bij City te accepteren. "Het is soms lastig om mee om te gaan mentaal. Vooral omdat ik de laatste jaren meer in de basis stond. Dat heb ik ook met Pep besproken. Dit jaar is gewoon wat anders, maar het vraagt mentaal gewoon eits meer. Je moet altijd ready zijn voor als je weer gaat spelen. Dan verwachten mensen dat je top bent. Ik heb altijd geleerd dat het niet uit maakt wat er gebeurt, je weet nooit hoe het kan lopen in voetbal."

Dat is misschien ook wel de les die hij uit het duel met Ecuador meeneemt. Niemand zal van tevoren verwacht hebben dat Oranje rood kreeg in een oefeninterland. "Je wil nooit rode kaarten krijgen, maar dan moet je wel reageren als het gebeurt. Ik denk dat het daarom een goede test was, zo vaak speel je niet 80 minuten lang met 10 man. Het is goed om te zien hoe het was en wat we kunnen doen. In ieder geval moet je altijd met elkaar blijven strijden om een resultaat over de streep te trekken."