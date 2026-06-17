Nieuw schandaal rond Iran op WK: Amerika dwarsboomt speler

Het wordt Iran vooralsnog niet makkelijk gemaakt op het WK voetbal. Vanwege het onderlinge conflict met de Verenigde Staten is het land veel restricties opgelegd. En nu raken ze mogelijk ook een speler kwijt voor de resterende groepsduels: Mehdi Torabi.

Het is bekend dat deze selectie vanaf het begin van het WK worstelt met de strenge regels van de gastheer. De thuisbasis van de Iraniërs bevindt zich in Mexico, vanwaar ze telkens naar hun wedstrijden reizen. Na het 2-2 gelijkspel afgelopen nacht tegen Nieuw-Zeeland moesten ze per direct de grens weer over.

De bondscoach van Iran, Amir Ghalenoei, beweerde daardoor dat zijn team "het meest onderdrukt" was op het toernooi.

Eenmalige visum

De daaropvolgende dag is bekend dat het team van Iran mogelijk wordt gedwongen om zijn volgende twee wedstrijden met een speler minder te spelen, dat het Amerikaanse visum van een van de vleugelspelers is verlopen.

In tegenstelling tot de rest van het team, dat voor de duur van het WK een visum voor meerdere inreizen (multiple-entry) naar de VS kreeg, ontving Torabi slechts een visum voor eenmalige inreis (single-entry) na zijn aankomst in de Verenigde Staten voorafgaand aan de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dat visum is nu verlopen, wat betekent dat Torabi niet kan terugkeren naar de VS - waar de volgende twee groepswedstrijden van Iran tegen België en Egypte worden gespeeld - tenzij de Iraanse voetbalbond (IFF) erin slaagt op tijd een nieuw visum voor hem te regelen.

Een woordvoerder van de IFF liet weten dat er stappen zijn ondernomen om een nieuw visum voor Torabi te bemachtigen, zodat hij het nationale team kan blijven vergezellen tijdens de komende duels.

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