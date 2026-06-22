De onlangs met handbal gestopte Estavana Polman had het dit weekend enorm naar haar zin. Ze organiseerde een 'watch party' rondom de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. De zege met 5-1 werd luid bejubeld. Opvallend detail van het feest: haar vriend Rafael van der Vaart was niet welkom.

Polman wilde een vrouwvriendelijk kijkfeest organiseren. Ze vindt dat de kijkcultuur rondom voetbal erg mannelijk is, waarmee ze bedoelt dat het in gesprekken op tv en in de kroeg te veel draait om zaken als doordekkende verdedigers, de naam van de reserve-linksback en de 100 vorige clubs van de trainer. Om nog maar te zwijgen over buitenspel.

The Big Catch Up

In samenwerking met een sponsor ontstond zo het evenement The Big Catch Up. Dat kan je vertalen als 'de grote samenkomst', al kan je 'catch up' zeker ook zien als knipoog naar een van de sausjes die de sponsor maakt (ketchup.)

Op de watch party waren alleen vrouwen welkom, dus voor onder meer Polmans vriend Rafael van der Vaart bleven de deuren gesloten. Die gingen wel open voor andere grote namen uit de Nederlandse sport als atlete Demi van den Wildenberg, ex-topzwemster Kira Toussaint, voormalig Oranje Leeuwinnen Sherida Spitse & Merel van Dongen, ESPN-presentatrice Fresia Cousiño Arias en Joelle Gullit (de dochter van Ruud Gullit en Estelle Cruijff) .

Foto's

Inmiddels zijn er foto's en video's beschikbaar van het kijkfeestje. Op veel daarvan wordt gejuicht, want daarvoor gaf het Nederlands elftal genoeg aanleiding door de vijfklapper tegen Zweden. Sommige gasten waren gekleed in oranje, anderen hadden zomerse kleren in andere kleuren aangetrokken. Ook had de sponsor een bord neergezet met de regels: "House rules. Football, food and friends".

Bewijzen

Vooraf zei Polman dit over haar motivatie voor het feest: "Vrouwen moeten zich soms nog bewijzen als voetbalfan. Alsof je eerst moet laten zien dat je weet wat buitenspel is voordat je mee mag praten. Terwijl vrouwen net zo fanatiek kijken en meeleven als mannen. Natuurlijk kijk je voor de wedstrijd, maar voor veel vrouwen gaat het ook om alles daaromheen. Samen eten, praten, lachen en er echt een moment van maken."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover