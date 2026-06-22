Tijdens het WK voetbal is er al een heel blik met sterren opengetrokken. Van acteurs tot popartiesten, en van Amerikaanse sportgrootheden tot ex-voetballers. Allemaal kwamen ze voorbij. Nu is ook de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam opgedoken.

Lionel Messi is dus niet de enige olympisch kampioen in Dallas Stadium maandagmiddag (lokale tijd). Daar neemt de Argentijnse voetbalvedette het met zijn land op tegen Oostenrijk voor hun tweede groepswedstrijd dit wereldkampioenschap. Vanuit een van de boxen kijkt Jutta Leerdam toe, zo is te zien op haar Instagram Stories.

Jutta Leerdam keert terug op vertrouwde grond

De Nederlandse schaatskampioene bezocht zondag nog de NASCAR Series in San Diego, in de Amerikaanse staat Californië. Dat deed ze met haar verloofde Jake Paul aan haar zijde. Die is overigens niet vreemd met Dallas Stadium, wat normaal gesproken door het leven gaat als AT&T Stadium. Dat is de thuisbasis van NFL-club Dallas Cowboys. In november 2024 vocht Paul daar een veelbesproken bokswedstrijd met de veel oudere Mike Tyson.

Leerdam was er toen ook bij. Van dichtbij maakte ze mee hoe Paul de voormalig wereldkampioen zwaargewicht versloeg. Dit keer staat er een andere grootheid centraal in de vorm van Messi. Maar bij hem is het verval nog niet ingezet. In de openingswedstrijd van het WK tegen Algerije maakte hij een hattrick.

Op Instagram deelde Leerdam beelden van Dallas Stadium. Daarbij filmde ze zichzelf en vervolgens het volgepakte stadion. "Ik wou dat Nederland hier speelde, maar dat komt later wel", schreef ze erbij. Oranje speelde de eerste wedstrijd van het WK in Arlington tegen Japan: 2-2. Dan moet het Nederlands elftal wel de halve finales halen, want dan pas zou het kunnen terugkeren in dat onderkomen.

Toekomst Jutta Leerdam

Van Jutta Leerdam is bekend dat ze twijfelt over haar toekomst als schaatsster. In februari bekroonde ze haar rijke carrière met olympisch goud op de 1000 meter. Jake Paul was daar getuige van. In maart 2025 vroeg de Amerikaanse influencer haar ten huwelijk. Het is nog niet bekend wanneer de bruiloft is. Wel steken Leerdam en Paul niet onder stoelen of banken dat ze aan kinderen willen beginnen.

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