Noa Lang was afwezig bij de eerste oefeninterland van Ronald Koeman wegens de blessure aan zijn hand. Het was nog een twijfelgeval of hij bij de tweede oefeninterland wel aanwezig zou zijn, maar daar heeft Koeman nu duidelijkheid over gegeven.

Ronald Koeman maakt zich met Oranje op voor de tweede oefeninterland tegen Ecuador en geeft aan best wat te zullen wisselen in de opstelling. Dat doet hij met het oog op de fitheid van bepalende spelers en het drukke programma van de clubs, maar ook om andere spelers aan het werk te zien richting het WK. Daarbij laat hij weten dat Noa Lang fit genoeg is om te spelen. "Hij zou kunnen starten", zegt hij. Maar of dat gebeurt, laat hij zoals wel vaker in het midden.

Ecuador

Koeman mag in het duel met Ecuador, net als tegen Noorwegen, in de wedstrijd maar liefst acht keer wisselen, maar geeft aan in de basisopstelling ook al veel te sjoemelen. "Maar het hele elftal gooi ik niet op de schop. Het idee van spelen blijft ook hetzelfde. Wie ik opstel heeft ook te maken met hoe de tegenstander speelt en wat we nodig hebben tegen het elftal."

Het wordt een flinke klus voor de mannen van Koeman om te scoren tegen Ecuador. Het Zuid-Amerikaanse land blijkt een lastig te kloppen ploeg, zag ook Koeman in zijn voorbereiding. "Dat doen ze ook zeker niet met enkel voor het hok liggen. Dat doen ze met goed spel en hoge druk. Ze zijn fel en agressief, de sleutel ligt daar hoe je ermee om gaat. We moeten daar onderuit spelen en dat is interessant."

Blessure Lang

Het was even schrikken geblazen toen Noa Lang zich in het Champions League-duel met Liverpool lelijk blesseerde aan zijn hand. Er zat een fikse snee in zijn duim, waar hij diezelfde avond nog aan geopereerd werd. Tot ieders verbazing bleef hij gewoon op de lijst staan van de Oranje-selectie van Ronald Koeman.

Dinsdag vertelde Lang zelf dat hij flink schrok van de blessure die hij opliep. "Het was niet zozeer pijnlijk, maar vooral heel eng", zei hij erover. Zondag trainde hij wel mee met de reserves van Oranje in aanloop naar het tweede oefenduel.