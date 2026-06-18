WK VOETBAL

Stand, programma en uitslagen Groep A WK voetbal | Rood aangelopen Zuid-Afrika krijgt kans op revanche

Redactie Sportnieuws.nl • 18 juni 2026 om 13:18
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Stand, programma en uitslagen Groep A WK voetbal | Rood aangelopen Zuid-Afrika krijgt kans op revanche
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Groep A van het WK voetbal bestaat uit Mexico, Zuid-Korea, Tsjechië en Zuid-Afrika. © Getty Images en beeldbewerking Sportnieuws.nl

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Redactie Sportnieuws.nl • 18 juni 2026 om 13:18

Groep A krijgt de eer om de tweede speelronde van de groepsfase te beginnen. Na zeges van gastland Mexico op het rood aangelopen Zuid-Afrika en Zuid-Korea op Tsjechië, spelen de verliezers donderdagavond en de winnaars vrijdagnacht tegen elkaar. Bekijk hier de uitslagen van de wedstrijden, het verdere programma en de stand in Groep A.

Met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika begon het WK meteen goed. Waar Mexico geen kind had aan de Zuid-Afrikanen, zeker nadat die twee rode kaarten pakten, was het andere duel in Groep A een stuk spannender. Na een saaie eerste helft draaide Feyenoorder Hwang In-Beom eigenhandig het duel om voor Zuid-Korea tegen Tsjechië: 2-1.

Gastland Mexico hoopt het beter te doen dan op het WK vier jaar geleden in Qatar, waar het al in de groepsfase werd uitgeschakeld. Zuid-Afrika keert voor het eerst sinds 2010, toen het land zelf het WK organiseerde, terug op een mondiaal eindtoernooi.

Programma en uitslagen Groep A

18 juni om 18.00 uur: Tsjechië - Zuid-Afrika
19 juni om 03.00 uur: Mexico - Zuid-Korea

25 juni om 03.00 uur: Tsjechië - Mexico
25 juni om 03.00 uur: Zuid-Afrika - Zuid-Korea

Uitslagen

Mexico - Zuid-Afrika: 2-0
Zuid-Korea - Tsjechië: 2-1

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep A

WK voetbalMexicoZuid-AfrikaZuid-KoreaTsjechië
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