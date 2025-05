Olympisch kampioene Marit Bouwmeester ging door pijnlijke breuk: 'Hij heeft me aan de kant gezet'

Olympisch kampioene Marit Bouwmeester kende in haar carrière een moeilijke periode. De zeilster voelde zich na haar zilveren plak op de Spelen van 2012 een 'loser' en werd zomaar 'aan de kant geschoven'.

Dat onthult Bouwmeester in de podcast Switched-On. Ze werd gedumpt door haar coach na de Olympische Spelen in Londen, waar ze tweede werd in de Laser radiaal-klasse. "Ik had een hele extreme coach in 2012", aldus de zeilkampioene.

"Uiteindelijk heeft hij mij aan de kant gezet, want ik had zilver en geen goud. En ja, dan ben je gewoon de eerste loser", aldus de 36-jarige. "Alles wat ik in mijn carrière bereikt had, had ik aan hem te danken. Maar hij ging voor mijn grootste concurrent werken."

Intensieve trainingen

Dat was erg pijnlijk voor Bouwmeester. "Ik heb met hem 300 dagen per jaar in het buitenland gezeten voor vier jaar lang en alleen maar hard gewerkt. Elk klein detail werd getraind, zelfs zonder slaap."

Maar plotseling verdween hij uit haar leven. "Hij had een contract bij TeamNL maar kreeg een half jaar betaald verlof." Toen hij terug kwam, kreeg Bouwmeester slecht nieuws te horen. "Hij had in die tijd al in Nieuw-Zeeland met een ander getraind. Dat wist ik niet. Maar op het moment dat wij weer zouden beginnen zei hij: 'Ik ben jouw coach niet meer'.

Dat was een flinke tegenslag voor de zeilster. Maar ze herpakte zich en won vier jaar later op de Spelen in Rio de Janeiro wel het goud. Daarna pakte ze nog brons in Tokio en afgelopen zomer werd ze opnieuw olympisch kampioen in Parijs.