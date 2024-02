Dit is de enige Nederlander ooit die de Super Bowl won

In de nacht van zondag op maandag wordt de 58ste Super Bowl gespeeld. Titelhouder Kansas City neemt het op tegen de San Francisco 49ers. De belangrijkste prijs in het American Football werd slechts door één Nederlander gewonnen.

Harald Hasselbach, geboren in Amsterdam, won in 1998 de Super Bowl met de Denver Broncos. Voor veel American Footballspelers is een keer winnen al onbereikbaar, maar Hasselbach won het jaar erop nog een keer. Sindsdien haalde geen enkele Nederlander de finale van de NFL meer. Eind 2023 overleed Hasselbach op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Hasselbach begon zijn carrière in Canada. In 1990 speelde hij voor de Calgary Stampeders, waar hij in 1992 de Canadese titel mee pakte. Hij is een van de weinige spelers die Canadees én Amerikaans kampioen is geworden. In 1994 vertrok hij naar de Denver Broncos, waar hij een miljoenencontract kreeg. Hoewel Hasselbach geboren werd in Nederland, reisde hij al op jonge leeftijd de wereld rond. Zijn vader was namelijk landbouwkundig ingenieur en werkte in onder meer Nederland, Suriname, Kenia, Indonesië en Canada.