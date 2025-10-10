Topatlete Femke Bol is genomineerd voor een prestigieuze prijs. Na een succesvol WK in Tokio, kan haar jaar bekroond worden met een eervolle titel. Ze is namelijk een van de drie finalisten in de race om de titel Europese atlete van jet jaar.

Dat maakte de Europese atletiekbond vrijdag via sociale media bekend. De twee andere kanshebsters zijn de Zwitserse hordeloopster Ditaji Kambundji en de Spaanse snelwandelaarster María Pérez.

Er waren tien atleten genomineerd, onder wie de Nederlandse Jorinde van Klinken en Jessica Schilder. Zij zijn inmiddels al afgevallen in de race. Schilder pakte als eerste Nederlandse de wereldtitel bij het kogelstoten in Tokio. Van Klinken greep verrassend het zilver bij het discuswerpen.

Succesvol WK

Bol won op de WK atletiek liefst drie medailles. Ze werd voor de tweede keer op rij wereldkampioene op de 400 meter horden. Bovendien pakte ze zilver met de vrouwen op de 4x400 meter estafette en op de gemengde estafette. Ze werd dit jaar ook Europees kampioene indoor op beide estafettes.

Gala

De overgebleven concurrenten van de Amersfoortse veroverden in de Japanse hoofdstad ook wereldtitels in hun disciplines. De 23-jarige Kambundji won de 100 meter horden. Pérez (29) was de sterkste op de 35 kilometer snelwandelen.

De winnaar wordt op 25 oktober bekendgemaakt tijdens een gala in het Georgische Batoemi.

Kinderboek

Naast haar topsportprestaties maakte Bol dit jaar ook indruk met een ander project. Ze schreef namelijk een kinderboek met de titel Go Femke. Het is een fictief verhaal, over een meisje dat Femke heet en dat met haar broer op sportkamp gaat.

Ze hoopt daarmee atletiek populairder te maken en kinderen te laten inzien dat sport zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen kan geven. Een deel van de opbrengst van het boek gaat naar een goed doel: stichting Free A Girl.