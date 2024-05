Dit is Lieke Klaver: topsprintster, relatie met collega en mooiste sportvrouw van Nederland

De 25-jarige Lieke Klaver is een topatlete. De Nederlandse staat wat in de schaduw van fenomeen Femke Bol, maar sleept op internationale evenementen ook individueel medailles in de wacht. Tijdens die toernooien trekt ze op met haar vriend en in 2024 is ze uitgroepen tot de mooiste sportvrouw van Nederland.

De 25-jarige Klaver komt uit Velzen-Zuid en draait al jaren mee in de internationale top. Haar specialiteiten zijn de 200 meter en de 400 meter. Al in 2017 veroverde ze als junior haar eerste Nederlandse titel bij de senioren. Op de 200 meter was ze toen al niet te houden. De ontwikkeling van Klaver zette zich door.

Samen met de anderhalf jaar jonge Bol bestormt Klaver nu de echte wereldtop. Op de 400-meter estafette werd in 2022 de Europese titel gewonnen, in 2023 volgde de wereldtitel en in 2024 werd ook op de WK indoor in Glasgow goud verdiend. Daarnaast pakte Klaver dit jaar in Schotland zilver op 400 meter individueel, achter de gouden Bol.

De vriend van Lieke Klaver

Klaver heeft een relatie met collega-sprinter Terrence Agard. Zij en de 34-jarige atleet zijn al acht jaar samen. Komende zomer zijn ze allebei te zien op de Olympische Spelen. Ze hebben beide als specialiteit de 400 meter. Klaver is ook onderdeel van de estafette-ploeg met onder anderen Femke Bol, die in Parijs tot de favorieten van het goud behoren.

De twee vertelden in Helden Magazine over hun eerste date en dat het best spannend vond om als achttienjarige met een man van 26 op stap te gaan. Ze zat op trainingscomplex Papendal op haar kamer een film uit te zoeken toen Agard langsliep. "Ik vroeg meteen: welke film gaan we samen kijken?", weet hij nog. Klaver: "Ik zag een film die me wel leuk leek en toen zei jij inderdaad meteen: ‘Oké, dan gaan we daar naartoe.’ Zo is het begonnen." Welke film het was, dat weten ze niet meer.

Waarom het zo goed werkt tussen de twee? "Wij zijn gewoon yin & yang, houden elkaar in balans", aldus Agard. "Jij weet mij juist scherp te houden op momenten dat ik te laks ben en ik kan jou geruststellen als jij gestrest bent."

Influencer Lieke Klaver

Klaver is populair op Instagram en is met 760.000 volgers dus ook extra interessant voor sponsoren. Adidas zorgt voor haar sportkleding, Omega voor de horloges en zorgt Nxtoffice voor een ideale werkplek buiten het sporten om.

Mooiste sportvrouw van Nederland

In 2024 werd Klaver door FHM uitgeroepen tot de mooiste sportvrouw van Nederland. Bij die verkiezing hoort ook een pikante en classy fotoshoot. Hoe vond ze dat? "Spannend. Normaal heb ik meer kleding aan en weet ik dat het allemaal safe is. Dit keer zochten we iets meer de randjes op, maar ik vind het wel leuk!"

