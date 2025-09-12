Het is een geweldig seizoen voor de Nederlandse atlete Jorinde van Klinken (25). Ze werd onder meer Europees indoorkampioene kogelstoten en won zilver bij het discuswerpen op een Diamond League-evenement in Shanghai.

De in Assen geboren Van Klinken verhuisde eind december 2020 naar de Verenigde Staten om te studeren aan de Arizona State University. Ze trainder onder Brian Blutreich en domineerde het circuit voor studenten. Sterker nog: ze bleef tijdens haar studietijd ongeslagen.

Ongeslagen

Op Instagram kijkt ze aan de vooravond van de WK atletiek 2025 in Tokio terug op die tijd. Ze schrijft: "Ik vraag me af of iemand ooit ongeslagen is gebleven tijdens zijn loopbaan als student. Ik kan niet wachten om te zien wat voor soort contract ik krijg als ik professioneel atlete word!"

Met die laatste zin kruipt ze in de huid van haar jongere zelf, dromend over een glorieuze toekomst. In sportief opzicht kwam die toekomt er ook. Ze somt in de tekst daarna op: "Twee jaar later sta ik derde op de wereldranglijst. Maar nog steeds geen enkele deal met een sponsor. En laat staan dat ik een professioneel contract heb."

Hou vol

Diverse volgers steken haar een hart onder de riem. Iemand schrijft: "Ik snap er niks van. Je hebt zoveel te bieden. Je bent geweldig, sterk en een strijdlustige atlete. Hou vol en zorgt gewoon dat het gebeurt!"

Gewicht

In juli schreef ze op Instagram dat haar lichaam dit jaar is veranderd. "Ja, ik ben wat gewicht verloren sinds het afgelopen seizoen. Ik ontdekte dat ik vrij ernstige kraakbeenbeschadigingen in beide knieën had en besloot wat gewicht te verliezen om de impact op mijn knieën te verlagen en hopelijk goed voor ze te zorgen voor de gezondheid op de lange termijn", aldus Van Klinken.

"Gelukkig heb ik geen afname in kracht of power gevoeld sinds ik gewicht verloor, wat iets was waar ik me zorgen over maakte, maar zelfs mijn bovenlichaamsterkte (die meestal het meest verbonden is met lichaamsgewicht) is nog steeds op hetzelfde niveau, zo niet beter."