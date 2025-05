Nederlandse discuswerpster herstelt van jetlag en pakt zilver in Diamond League: 'Stuk beter'

Jorinde van Klinken heeft haar beste prestatie van het jaar binnen gehengeld door bij de tweede wedstrijd uit de Diamond League bij het discuswerpen het zilver te pakken. In Shanghai kwam de 25-jarige Drentse atlete bij haar laatste poging tot een worp van 66,22 meter.

Vorige week eindigde Van Klinken in Xiamen nog als vierde. Net als vorige toen was de zege voor Valarie Allman. De Amerikaanse liet 70,08 meter noteren na haar vijfde worp. De Cubaanse Yaimé Pérez werd derde met exact 65 meter. Van Klinken sloot vorig jaar in Brussel het Diamond League-seizoen af met de vijfde plaats. Ook toen was olympisch kampioene Allman de beste.

'Hersteld van de jetlag'

"Ik ben zeer tevreden met dit resultaat, het ging een stuk beter dan in Xiamen", reageerde Van Klinken op de website van de Diamond League. "Ik zie gelukkig progressie. Bij die eerste wedstrijd had ik een vlucht van vijftien uur achter de rug. Ik ben nu hersteld van de jetlag en heb ook goed kunnen trainen. Dit geeft vertrouwen voor de rest van het jaar."

Zilver voor Jessica Schilder

Jessica Schilder pakte na het goud van vorige week nu zilver bij het kogelstoten. De 26-jarige Volendamse kwam in Shanghai tot een beste stoot van 19,77 meter. Vorige week won ze met een Nederlands outdoorrecord: 20,47 meter. De winst was nu voor de Amerikaanse Chase Jackson, die met 20,54 haar beste jaarprestatie leverde.Nick Smidt finishte als achtste en laatste op de 400 meter horden in 49,67 seconden.

Eerste keer in carrière

Het was voor Schilder vorige week de eerste keer in haar carrière dat ze een Diamond League-wedstrijd won. De 26-jarige stootte verbeterde met de afstand van 20,47 meter haar eigen record uit 2024 met 14 centimeter. Tijdens de herstart van het buitenseizoen in Xiamen pakte Schilder in haar eerste worp al het record.

Vorige maand wierp ze ook al een Nederlands record op de EK indoor in Apeldoorn. In eigen land werd ze Europees kampioen indoor met een stoot van 20,69 meter. In China gooide ze verder dan de Amerikaanse tweevoudig wereldkampioene Chase Jackson én de olympisch kampioene van Tokio Gong Lijiao.