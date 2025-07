'Laten we over het lichaam praten'. Zo opent de Nederlandse topatlete Jorinde van Klinken een post op social media over haar lichaamsgewicht. De specialiste in discuswerpen en kogelstoten legt een aantal zaken uit over haar band met haar lijf.

De 25-jarige atlete uit Assen, die tweemaal zilver veroverde bij het EK atletiek 2024, schrijft dat ze dit jaar vaak te horen kreeg dat ze er slanker of magerder of lichter uit zag dan voorheen. "Ik wil graag iet zeggen in relatie tot gewicht", schrijft ze (in het Engels).

Gewicht

"Ja, ik ben wat gewicht verloren sinds het afgelopen seizoen. Ik ontdekte dat ik vrij ernstige kraakbeenbeschadigingen in beide knieën had en besloot wat gewicht te verliezen om de impact op mijn knieën te verlagen en hopelijk goed voor ze te zorgen voor de gezondheid op de lange termijn", aldus Van Klinken.

Ze legt uit dat ze houdt van het gevoel dat ze lichamelijk sterk is. Ook als ze geen atlete zijn in de disciplines die ze beoefent, zou ze een voorkeur hebben voor het lichaam dat ze nu heeft. "Gelukkig heb ik geen afname in kracht of power gevoeld sinds ik gewicht verloor, wat iets was waar ik me zorgen over maakte, maar zelfs mijn bovenlichaamsterkte (die meestal het meest verbonden is met lichaamsgewicht) is nog steeds op hetzelfde niveau, zo niet beter."

Snelheid

"Dan over snelheid. Ik heb ook best wel wat opmerkingen gekregen dat ik nu lichter ben, ik sneller ben of beter beweeg. Persoonlijk denk ik niet dat ik ooit een gewicht heb bereikt waarbij ik snelheid moest opofferen", legt ze uit.

"Dus, ik voel niet dat die opmerkingen waar zijn; ik denk gewoon dat ik dit jaar een niveau van techniek heb bereikt waardoor ik sneller kan bewegen zonder dat alles in elkaar stort. Ik voel dat ik zelfs met mijn zwaardere gewicht een van de snelsten was onder mijn concurrenten."

Verstrikt in standaarden

Daarna komt ze uit bij het punt dat ze wil maken. Namelijk dat veel mensen 'verstrikt raken' in de standaarden en idealen die in stand worden gehouden over schoonheid.

"Of, in het geval van werpers, om naar de besten ter wereld in je discipline te kijken en aan te nemen dat dat ook het beste lichaam voor jou is. Ik denk dat mijn boodschap is dat gezondheid, snelheid en kracht de belangrijkste dingen zijn die je zouden moeten leiden bij het maken van keuzes over lichaamsgewicht voor het werpen"