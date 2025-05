Topatlete Femke Bol openhartig over virale video's: 'Ik vond het zelf niet leuk'

Femke Bol is een van de grootste sporters van Nederland en werd door haar prestaties op onder meer de Olympische Spelen wereldberoemd. Toch haalt ze geregeld de publiciteit vanwege een andere reden en daar is ze eigenlijk helemaal niet blij mee.

Na bijna elke race is het voor Bol vaste prik om een interview te doen. Tijdens de wedstrijden levert ze natuurlijk een topprestatie, maar dat heeft weerslag op haar lichaam. En in het bijzonder: haar stem.

Mickey Mouse

Bol wordt daardoor in filmpjes vergeleken met de stem van Mickey Mouse. In een aflevering van het YouTube-programma Open Kaart vertelt ze aan interviewer Robbert Rodenburg dat ze dat eigenlijk niet zo leuk vindt en het idee heeft dat ze belachelijk wordt gemaakt. "Ik snap dat het grappig is voor mensen, maar het is totaal geen compliment."

'Koppige' topatlete Femke Bol baalt van opmerking coach: 'Dit ga ik blijven horen' Femke Bol is volop in training. De start van het buitenseizoen in de atletiek staat namelijk voor de deur. De topatlete deelt bijzondere beelden van achter de schermen op haar Instagram Stories. Het zorgde voor een grappig moment met haar trainer.

Toen ze wereldkampioen werd en een wereldrecord verbrak, werd ze er zelfs in het openbaar mee geconfronteerd in een kantine. "Iemand zei: zo, jij hebt er vast veel volgers bij gekregen. Ik wist in eerste instantie niet waar het over ging. Leuk toch, dat je zo viraal gaat?" Bol vond het zichbaar niet leuk, maar ze gaat niet haar stem veranderen of interviews mijden. "Nee, het is gewoon hoe het is."

Dit is topatlete Femke Bol: Belgische vriend Ben én vriendin Lieke Klaver helpen wereldster door rollercoaster Femke Bol is een fenomeen op twee benen. Met of zonder horden, op de 400 meter is ze van uitzonderlijke kwaliteit. Op de Olympische Spelen in Parijs ging ze door een rollercoaster met goud én een mislukte individuele race. Gelukkig heeft ze haar vriend om haar te helpen. Dit is Femke Bol, de 24-jarige topatlete uit Amersfoort die Nederland aan het eerste goud op de EK indoor hielp.

De topatlete geeft wel eerlijk toe dat het door die filmpjes wel door haar hoofd ging spoken. "De eerste keren heb ik wel eens gedacht: oh mjin stem is weer hoog. Maar vrij snel heb ik het losgelaten. Als mensen het niet willen horen, zetten ze het geluid maar uit en kijken ze maar hoe ik loop."

Topatlete Femke Bol kondigt enthousiast terugkeer aan op bijzondere plek: 'Zo veel herinneringen' De Nederlandse topatleten hebben al een tijdje de hallen ingeruild voor de buitenlucht. Het outdoorseizoen is namelijk begonnen, ook voor Femke Bol. De agenda van de olympisch kampioene van 2024 begint steeds meer vorm te krijgen.

Vriend vond het ook niet leuk

Wie er ook niet om kan lachen, is de vriend van Bol. De Belgische atleet Ben Broeders is al vier jaar lang de partner van de olympisch kampioene. Hij heeft ook moeite met de virale video's. "Ik denk dat ik er iets meer om kon lachen dan dat hij er om kon lachen", zo is Bol eerlijk. "Hij zei: ik hou zoveel van jou en dan zie je mensen jou voor een deel gewoon belachelijk maken. Dan snap ik wel dat het niet leuk is, ik vond het zelf ook niet leuk."