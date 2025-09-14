Niels Laros en Stefan Nillessen hebben zich zondag overtuigend geplaatst voor de halve finales van de 1500 meter op het WK atletiek in Tokio. Terwijl de Nederlanders de controle hielden en probleemloos doorgingen, beleefde topfavoriet Jakob Ingebrigtsen een dramatische uitschakeling.

In de laatste meters van zijn serie in het Japan National Stadium had Laros zelfs de luxe om om zich heen te kijken en iets in te houden. De twintigjarige Brabander finishte als derde in 3.41,00 en spaarde zo zijn krachten voor de halve finales, die maandagmiddag om 14.30 uur op het programma staan. De finale volgt woensdag.

Sterk optreden van Nederlands tweetal

"Ik had het redelijk onder controle, al is het nooit echt makkelijk. Zo kun je het niet noemen", zei Laros na afloop. "Maar ik voelde me goed. Het is altijd fijn om die series door te komen. Het was wel warm, maar de zon ging gelukkig achter de wolken. Bovendien ben ik hier al wat langer en heb ik kunnen acclimatiseren."

Met Nillessen heeft Nederland nog een troef in de halve finales. De 22-jarige Gelderlander liep een beheerste race en eindigde als vijfde in zijn serie in 3.36,28. Daarmee volstond hij ruim om zich bij de beste zes te scharen. "Ik zat even ingesloten, maar gelukkig had ik nog genoeg over om het recht te trekken", klonk Nillessen tevreden na zijn race.

Drama voor Ingebrigtsen

Het contrast met Ingebrigtsen was groot. De olympisch kampioen van Tokio en tweevoudig WK-zilverenmedaillewinnaar liep pas zijn eerste wedstrijd van het seizoen na maanden blessureleed. De Noor kampte met een hardnekkige achillespeesblessure en oogde duidelijk niet in topvorm.

Hij eindigde futloos als achtste in zijn heat en ligt er daarmee verrassend vroeg uit. Daarmee blijft zijn jacht op een eerste wereldtitel op de 1500 meter opnieuw zonder succes. Vorig jaar op de Spelen in Parijs moest Ingebrigtsen ook al genoegen nemen met een vierde plaats. "Ik ben niet verrast, maar wel teleurgesteld", zei de 24-jarige Noor. "Als atleet hoop je altijd dat het meevalt, maar dit is een realitycheck: ik zit niet in de buurt van mijn normale niveau."

Historische kans

Voor Laros ligt er nu een unieke mogelijkheid. Vorig jaar op de Spelen in Parijs eindigde hij al als zesde, terwijl Nillessen negende werd. Sindsdien zette Laros de stap naar de absolute wereldtop met drie Diamond League-zeges en het Nederlands record (3.29,20). Nillessen was kortstondig zelf recordhouder met 3.29,23.

Mocht Laros in Tokio opnieuw toeslaan, dan kan hij geschiedenis schrijven: geen Nederlandse man pakte sinds 2013 nog een individuele WK-medaille. Toen veroverde verspringer Ignisious Gaisah zilver in Moskou. Alleen in de estafette (zilver op de 4x400 meter gemengd in 2022 en 2025) waren er daarna nog successen voor de Nederlandse mannen.