De WK atletiek gaan uitdagende tijden tegemoet. De internationale topatleten strijden van 13 tot en met 21 september in de Japanse hoofdstad Tokio om de medailles, maar doen dat waarschijnlijk onder erbarmelijke omstandigheden. Het is namelijk bloedheet in en om de stad en dat leidt tot zorgen voor de gezondheid.

Atleten die deelnemen aan de WK in Tokio zullen te maken krijgen met 'uitdagingen door extreme hitte', aldus World Athletics-voorzitter, de Brit Sebastian Coe. Japan heeft de warmste zomerperiode sinds 1898 achter de rug, toen de temperatuurregistratie begon. In 2025 lag deze 2,36 graden Celsius boven het gemiddelde.

Ver boven de 30 graden

Op de openingsdag van het WK in Tokio, wanneer de 35 kilometer snelwandelen voor mannen en vrouwen plaatsvindt, wordt een temperatuur van 32 graden voorspeld. Dat is allesbehalve comfortabel voor de inspanningen op de lange afstand. Op zondag en maandag voorspelt het weerbericht dat de temperatuur in de Japanse hoofdstad zelfs 35 graden zal bereiken. Pas tegen het einde van de competitie zullen de thermometers 29 graden Celsius aangeven.

Dezelfde problemen als tijdens Olympische Spelen

“Ik denk niet dat het een groot geheim is, de hitte in Tokio zal alle deelnemers parten spelen”, zei de 68-jarige Coe, voorzitter van World Athletics en voormalig olympisch kampioen op de 1500 meter. “We hadden dezelfde problemen ook tijdens de Olympische Spelen van 2021.”

Geen andere locatie

In tegenstelling tot de Olympische Spelen in Japan, die een jaar werden uitgesteld vanwege de Covid-19 pandemie, vinden de marathon- en snelwandelonderdelen nu wel in Tokio plaats tijdens de WK. In 2021 werden beide evenementen verplaatst naar het noordelijker gelegen Sapporo, vanwege zorgen over de hittegolf.

Maatregelen

Zowel de mannelijke als de vrouwelijke snelwandelwedstrijden starten zaterdag 13 september om 8:00 uur lokale tijd, in een poging de extreme hitte te vermijden. In een Instagram-post van dinsdag publiceerde de Britse olympisch kampioene op de 800 meter, Keely Hodgkinson, een foto van haar trainingen in Japan, met de opmerking: “Het is hier erg heet”.

Coe stelt dat de strijd tegen klimaatverandering op de schouders van sportleiders is komen te liggen, omdat de belangrijkste staatsautoriteiten wereldwijd hun plicht hierin niet hebben gedaan.

'Inzetten voor het welzijn van de atleten'

“Regeringen hebben niet aan de verwachtingen voldaan, en mensen in de sport moeten vanuit dit perspectief beslissingen nemen”, voegde Coe, de leider van de internationale atletiekfederatie, eraan toe. “We moeten ons inzetten voor het welzijn van de atleten, dus we zouden deze toewijding waarschijnlijk openlijk moeten aangaan.”