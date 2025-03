Lieke Klaver en Nederlandse atletiektoppers zweten peentjes en happen stof op trainingskamp

Lieke Klaver en enkele andere Nederlandse topatleten zijn neergestreken in Zuid-Afrika. Daar bereiden ze zich in de hitte voor op het outdoorseizoen. Velen van hen posten op social media fraaie plaatjes van de omgeving en vooral ook van de intense trainingen.

Klaver, die bij de EK indooratletiek in Apeldoorn goud won op de 400 meter, laat zien dat ze via een telefoontje kijken naar een race van collega Torrie Lewis. De Australische atlete liep zaterdag in eigen land de Melbourne Track Classic. "We steunen onze 'Aussie Terror' Torrie Lewis", schrijft Klaver in een story.

Heuvel

Vervolgens laat de topatlete een foto zien van een groep atleten op een stoffige heuvel. "Daarna steunen we onszelf voor een sessie op de heuvel". Ze tagt de accounts van haar vriend Terence Agard, Eveline Saalberg en Fatoumata Diallo.

Zodra de sessie erop zit, is het tijd voor een meer ontspannen selfie. Klaver steekt twee vingers op, plooit haar lippen in een duckface-smile en zet er opgelucht bij: "Klaar, klaar".

Weekend

Saalberg toont soortgelijke kiekjes van de zaterdag. Ook deelt ze videobeelden van de beklimming van de heuvel. Zodra iedereen de top heeft bereikt, liggen ze uitgeput en stofhappend op de grond. "Weekend", schrijft Saalberg er opgelucht bij.

Persoonlijke record

Hordenloper Nick Smidt werkte de dag ervoor nog een sessie af op zijn favoriete onderdeel. "Vrijdag in Potchefstroom", verduidelijkt hij de dag en locatie.

Mike Foppen, specialist op de middellange en lange afstanden, is ook qua tekst langer van stof. "Wij zitten momenteel samen in Potchefstroom, Zuid-Afrika, om ons voor te bereiden op de Seven Hills Record run, legt hij uit. "Op zaterdag 5 april zullen wij een poging doen ons persoonlijke record aan te scherpen op het razendsnelle 5 km parcours in het Goffertpark in Nijmegen. De perfecte uitdaging voor zowel ervaren lopers als enthousiaste amateurs!"

Lieke Klaver en Terence Agard

Voor Klaver en Agard is de trip sowieso al gezellig, want de twee vormen al jarenlang een koppel. Ze vertelden ooit openhartig over hun eerste date. De 26-jarige Klaver vond het destijds best spannend om met een wat oudere man op pad te gaan. "Ik zag een film die me wel leuk leek en toen zei jij inderdaad meteen: 'Oké, dan gaan we daar naartoe.' Zo is het begonnen."

