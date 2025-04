Topatlete Sifan Hassan schreeuwt de longen uit haar lijf, maar gewenste effect blijft uit

In de laatste hectische meters van de marathon van Londen was het niet alleen de strijd op de weg die de aandacht trok, maar ook de steun van degenen langs de kant. Sifan Hassan liet van zich horen, schreeuwend voor haar landgenoot Abdi Nageeye, in de hoop dat haar aanmoedigingen het verschil zouden maken.

Nageeye zat in een spannende strijd om de derde plaats, maar zijn pogingen om de sprint te winnen kwamen te laat. Ondanks Hassan’s energieke aanmoedigingen, moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de slotmeters en eindigde als vierde, net achter Alexander Mutiso Munyao. Het was een bitter verlies voor de Nederlandse atleet, die na de finish zichtbaar gefrustreerd was en de Keniaanse winnaar in twijfel trok.

Sifan Hassan toont doorzettingsvermogen

Hassan had zelf ook geen gemakkelijke race. Ze worstelde met ademhalingsproblemen en voelde de gevolgen van haar zware voorbereiding voor de marathon van Londen. Al na vijftien kilometer kon ze het tempo van de leidende atleten niet meer volgen en moest ze een gaatje laten. Ondanks haar fysieke ongemakken bleef ze knokken en gaf ze alles om zich terug te vechten.

In de slotfase van de race vond ze echter een tweede adem en kon ze haar achtervolgers afhouden, wat haar uiteindelijk een derde plek opleverde met een tijd van 2:18:59. Hoewel de overwinning buiten haar bereik was, was ze tevreden met haar prestatie, vooral gezien de omstandigheden die ze had moeten overwinnen.

Lichamelijke gevolgen na Olympisch succes

Hassan schreef geschiedenis op de Olympische Spelen in Parijs door als eerste vrouw de 5.000 en 10.000 meter te combineren met de marathon. Ze won brons op beide baannummers en sloot haar campagne af met goud op de marathon. Na deze prestatie was de fysieke belasting enorm, wat resulteerde in ernstige vermoeidheid en ziekte door de intensieve voorbereiding en stress.

De 32-jarige atlete voelde de nasleep van haar zware seizoen tijdens de voorbereiding op de marathon van Londen. Ze kampte met ademhalingsproblemen en de uitputting van de Spelen. "Het was niet makkelijk na de Olympische Spelen", gaf ze zelf toe. Ondanks de zware omstandigheden wist Hassan zich echter te herpakken en eindigde ze als derde in Londen, waarbij ze haar tweede adem vond in de slotfase van de race.