De Nederlandse topatlete Jorinde van Klinken heeft opnieuw haar volgers verrast en verrukt met fraaie foto's. Wel begeleidt ze de resultaten van de shoot met een wrange opmerking.

Normaal zet Van Klinken haar account op Instagram vol met foto's die zijn genomen tijdens wedstrijden en trainingen. Sport is immers waar ze publiekelijk bekend mee is geworden. Maar vorige week postte ze ook een afbeelding van een reeks foto's die ze in een studio liet maken. "Een krachtshoot", schreef Van Klinken bij die foto, waarop ze een discus vasthoudt.

Lippenstift

En na die ene foto volgen er meer. In een nieuwe post krijgen we liefst zes kiekjes tegelijk van de 25-jarige krachtpatser uit Assen. Ze heeft rode lippenstift op en is gehuld in uiteenlopende kleding, van een trainingspak tot een blouse die ze ook in het normale leven van alledag kan dragen.

Haar volgers zijn dolenthousiast. "JA!", schrijft iemand simpelweg. Een ander complimenteert haar met het woord 'Mamacita', oftewel Spaans voor schatje.

'Mijn niet-glamoureuze leven'

Ze schrijft bij de foto's dit: "Nog een paar afbeeldingen voordat we weer terugkeren naar mijn normale, niet-glamoureuze leven."

Rondom de WK atletiek van eerder dit jaar deed ze ook al een paar indringende uitspraken. Ze stipte aan dat ze ondanks haar topprestaties geen grote sponsor aan zich heeft kunnen verbinden en ze vermoedt dat haar uiterlijk daarin een rol speelt. In haar tak van sport zijn de vrouwen wat forser dan pakweg de atletes die op de 400 meter uitkomen.

Poppetje

"Ik denk dat als je er bijvoorbeeld uitziet als een poppetje, dat je dan eigenlijk je (sponsor)contract zo goed als binnen hebt", zei ze bij de NOS. "Ik denk dat als ik er net iets anders uitzag, dat de prestaties dan niet eens boeiden. Ik denk dat dat eigenlijk wel heel erg schandalig is."