Olympisch medaillewinaar komt uit de kast, deelt direct foto met vriend: 'Doe niet zo verbaasd'

Het gebeurt niet vaak dat een mannelijke sporter uit de kast komt. Maar de Amerikaanse atleet Yared Nuguse vond het eens tijd worden. De winnaar van een olympische medaille op de Spelen van Parijs deelde direct een foto van zijn vriend op Instagram.

De 25-jarige atleet op de middellange afstand is van wereldniveau op de 1500 en 3000 meter. In 2024 won hij de bronzen medaille op de 1500 meter op de Olympische Spelen van Parijs. En op de WK indoor ging hij naar huis met een zilveren plak op de 3000 meter.

Nuguse kwam uit de kast via een zogenaamde hard launch, het moment waarop iemand direct de laatste aankondigd zonder daar eerst geheimzinnig over te doen. De Amerikaanse atleet laat zijn vriend, die verder geen sportieve carrière geniet, in meerdere foto's zien. Op de foto's is te zien hoe het liefdeskoppel een restaurant bezoekt en zingt in een karaokebar.

'Ik introduceer mijn vriendje, Julian. Ik kan niet geloven dat we al een jaar verliefd op elkaar zijn', schrijft hij onder de post. Waarop hij tussen haakjes zet: 'Doe niet alsof je verbaasd bent.'

Steun uit atletiekwereld

Onder het bericht steunen verschillende atleten het kersverse liefdeskoppel. Paralympisch atleet Hunter Woodhall reageert met hartjes, terwijl ook (voormalig) atleten Kara Goucher en Kara Winger Nuguse steunen 'The Goose'.

Wereldrecord

Begin dit jaar liep Nuguse een wereldrecord uit de boeken. Hij liep de snelste tijd ooit op de Engelse mijl (zo'n 1600 meter). In een tijd van 3:46.63 liep hij een aantal honderdsten van een seconde sneller dan het vorige record. Helaas voor hem was de Noor Jakob Ingebrigtsen vijf dagen later nóg sneller op de mijl.

WK atletiek

Na de EK indoor in Apeldoorn en de WK indoor in China maken de meeste atleten zich op voor het najaar. In september staat de WK atletiek (outdoor) in Tokio op het programma. Het prestigieuste toernooi na de Olympische Spelen wordt van 13 tot en met 21 september gehouden in Japan.