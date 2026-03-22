De nieuwe opzet van de finale van de 400 meter tijdens de WK indoor atletiek zorgde voor flink wat irritatie bij de atleten. Doordat de finale in twee runs wordt afgewerkt, wist onder anderen de Nederlandse Lieke Klaver niet of ze nou een medaille had of niet. De beelden na afloop van de finish zijn veelzeggend.

Klaver liep 51,02 seconden in de eerste omloop van de finale in het Poolse Torun. Ze moest in haar 'heat' de Poolse Natalia Buckowiecka voor zich dulden. Klaver wist op dat moment echter nog niet wat haar race waard was, net als dat Buckowiecka ook zomaar nog naast de medailles kon grijpen. Dus ploften ze vol spanning en adrenaline in gifgroene zitzakken, die omgedoopt waren tot 'hot seats'.

Hot seats

De term is bekend in diverse sporten. Zo moest de Noorse biatlonkoning Klaebo tijdens zijn gouden races op de Olympische Spelen in Milaan ook in een stoeltje wachten totdat iedereen binnen was. Ook bij tijdritten in het wielrennen en in andere sporten zijn dergelijke hot seats normaal. Maar voor Klaver en Buckowiecka was het nieuw. Zij zaten uit te puffen van hun finale, toen de vier concurrenten zich in de tweede finale achter hen opstelden.

Tweede finale

Bij het tweede en laatste startschot op de 400 meter was het kijken en adem inhouden geblazen voor de drie vrouwen op de zitzakken. Lurdes Gloria Manuel rende razendsnel en had halverwege al een voorsprong genomen op het goud. In haar kielzog ging de Noorse Jaeger mee en zij leken sneller te zijn dan zowel Buckowiecka als Klaver, de Nederlandse daarmee van het podium drukkend.

In de laatste meters sloeg de finale helemaal om. Hoewel Manuel naar een persoonlijk record snelde en het goud pakte voor de Poolse, verstapte Jaeger zich in tweede positie en kon ze een goede klassering vergeten. Wadeline Venlogh uit Haiti zag de misser van de concurrente, stoomde op en profiteerde. Ze rende een nationaal record, maar kwam 0,05 seconde tekort om het brons van Klaver af te pakken. Haar tijd bleef echter secondenlang onzichtbaar.

Spanning en onzekerheid

Daardoor wist Klaver niet waar ze aan toe was. Vol vertwijfeling en onzekerheid keek ze naar de schermen, terwijl Buckowiecka haar vanaf haar eigen zitzak al in de armen viel om Klaver te feliciteren en een feestje te vieren. Klaver durfde echter nog geen emotie te tonen en wachtte op de bevestiging met de hand voor haar mond. Toen de tijden definitief waren en getoond werden, kon het feestje beginnen.

'Stom systeem'

"Want wat een stom systeem die twee finales, zeg", vertelde Klaver later bij de NOS. Ze had zich voor de race al iets voorgenomen. "Of ik nou wel of geen medaille win, ik ga sowieso wat negatief commentaar erop gooien. Het is echt stom."

De topatlete verklaarde de twijfels die ze had na de tweede finale: "Ik dacht dat ze een meisje vergeten waren er tussen te zetten." Daar bleek echter geen sprake van en dus was er alsnog brons voor Klaver.

'Vreugde is weggenomen'

Buckowiecka was ook duidelijk tegenover Poolse media: "Niemand is blij met dit format, met het feit dat je niet direct voor de medailles kon strijden. Het haalt een beetje de vreugde weg, want ik kwam over de finish en had blij moeten zijn, maar dat was ik niet meteen. Pas later kwam de ereronde en de emoties. Ik denk dat de eerste momenten van vreugde in zekere zin zijn weggenomen."