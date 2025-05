Topatlete Femke Bol maakt na grote verandering indruk op olympisch kampioenen: 'Echt ongelooflijk knap'

Femke Bol is haar outdoor atletiekseizoen spectaculair begonnen. Tijdens de Diamond League won ze overtuigend de 400 meter horden. Extra knap, vinden olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast, omdat Bol dit seizoen een opvallende en technisch lastige verandering heeft doorgevoerd.

“We gaan het hebben over Femke Bol! Dat vind ik zo leuk. We hebben haar gemist”, zegt Van As enthousiast in de podcast. Bol liet het indoorseizoen bewust aan zich voorbijgaan om zich volledig op te laden en te richten op haar techniek.

Grote aanpassing

Hoog legt uit: “Ze heeft dus echt het roer omgegooid, puur voor haar techniek. Bij de start zet ze nu niet meer haar sterke been voor, maar juist haar minder goede. Daardoor krijgt ze tussen de 300 en 400 meter meer snelheid.”

Van As reageert: “Ze gaat dus nu met haar rechterbeen over de eerste hordes. Dat is totaal geen automatisme.” Hoog vult aan: “Dat lijkt me ongelofelijk moeilijk. Je bent jarenlang gewend om met één been over de hordes te gaan en dan ineens met je andere. Heel gedisciplineerd moet je daar op trainen."

De nieuwe aanpak werpt duidelijk zijn vruchten af. “Zondag liep ze de 400 meter horden tijdens de Diamond League en ze won met vlag en wimpel”, vertelt Hoog. “Echt ongelofelijk. Dat vind ik zó knap”, voegt Van As toe.

Strategische zet

De verandering is volgens het duo een strategische zet met het oog op Bol’s grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone. “Bol heeft na de Olympische Spelen bewust even rust genomen”, legt Hoog uit. “Het was mentaal een pittige periode voor haar. Ze heeft echt de tijd genomen om haar hoofd leeg te maken en op deze technische details te trainen. Ze is terug. Mentaal opgeladen en met een hele nieuwe tactiek.”

Van As waardeert die zelfkennis: “Ik vond het mooi dat ze zei dat die pauze niet noodgedwongen was. Ze zat niet in een diep dal, maar ze was het gewoon voor. Dat is echt knap dat je daar de rust voor hebt en de wijsheid. Ik kan me ook voorstellen dat je onrustig wordt, omdat je alles mist."

De bewondering reikt verder dan alleen haar prestaties. Ook Bol’s houding tegenover haar rivalen oogst lof. “Wat ik mooi vind”, zegt Van As, “is dat ze heel rustig blijft in de strijd met McLaughlin-Levrone. Ze vergelijkt zichzelf niet met haar en zegt dat ze het juist als compliment ziet als ze daarmee vergeleken wordt.”

Hoog besluit: “Wie weet, met deze nieuwe techniek, verslaat ze haar alsnog. Wij leggen daar natuurlijk wel de focus op. Femke bereidt zich nu in ieder geval voor op het WK in september.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de opvallendste momenten uit het sportweekend. In deze aflevering: de spannende hockeyfinales, het emotionele eerbetoon van Rafael Nadal bij Roland Garros en de indrukwekkende seizoensstart van Femke Bol in de Diamond League.