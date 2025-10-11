Wie Femke Bol zegt, zegt de 400 meter horden. De topatlete boekte op die afstand grootse successen, maar dropte vrijdag een bommetje in de sportwereld. Ze stopt op 'haar' afstand en gaat iets heel anders doen. Inmiddels heeft ze wat meer duidelijkheid gegeven over haar beslissing.

De Amersfoortse verruilt de 400 meter horden voor de 800 meter. Ze gaf aan haar grenzen te willen verleggen en toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. De vrouw die vorige maand opnieuw wereldkampioene werd op de 400 horden en daar ook twee olympische medailles mee pakte, heeft nauwelijks ervaring op haar nieuwe afstand.

Extra rondje kan best pijn doen

Haar keuze roept wat nieuwsgierige vragen op en die probeert Bol bij de NOS te beantwoorden. "Op de 400 meter horden heb ik zoveel behaald, het heeft me zoveel gebracht en gemaakt tot de atleet die ik vandaag de dag ben. Dat geeft me ook het zelfvertrouwen om een enorme uitdaging aan te gaan. Een compleet ander onderdeel, een extra rondje dat best pijn kan doen."

Vlinders in de buik

Bol (25) liep toen ze zestien jaar was voor het laatst de 800 meter. Haar persoonlijk record (2.19;51) is ook nog heel ver verwijderd van ook maar iets dat in de buurt komt van een aansprekende tijd. Toch kijkt ze er enorm naar uit. "Toen we het over de 800 meter hadden, kreeg ik ook wel een soort vlinders in mijn buik. Alle uitdaging en aspecten daarvan interesseren mee. Verliefd ben ik nog niet, daarvoor moet ik 'm eerst lopen."

Het zaadje werd na de Olympische Spelen in Parijs van vorig jaar geplant. Vervolgens dachten ze er een jaar rustig over na. Of Bol, die vijf jaar op rij geen Diamond League-wedstrijd verloor en grossieerde in titels op de 400 horden, op haar nieuwe afstand ook wereldtop wordt blijft afwachten. "Ik ga erin als groentje, helemaal niet als favoriet. Ik ben een van de nieuwen. Ik ga dat hele onderdeel ontdekken. Daar kijk ik er naar uit."

De komende maanden gaat Bol flink trainen op goed beslagen ten ijs te komen op de 800 meter. Volgend jaar is er een EK atletiek waar ze, als alles goed gaat, mogelijk hoge ogen kan gooien. Kijkt ze al naar de Olympische Spelen van 2028? "Los Angeles is het uiteindelijke doel, waar je in drie jaar naartoe werkt. Dat is het grootste doel."