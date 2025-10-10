De Nederlandse topatlete Femke Bol heeft de afgelopen jaren enorm veel gewonnen op de 400 meter horden. Het is voor de Amersfoortse tijd om nieuw terrein te veroveren. Vrijdag maakte de wereldkampioene bekend zich voortaan te storten op de 800 meter vlak.

De 400 meter horden wordt daarmee in een klap stukken zwakker bezet. Bij de vorige WK, in sepetmber, koos de Amerikaanse wereldrecordhouder en olympisch kampioene Sydney McLaughlin-Levrone er voor om de 200 meter vlak te rennen (en ze won ook gelijk). Nu Bol ook het schip verlaat, wordt de discipline beroofd van de twee belangrijkste atletes van de afgelopen jaren.

De wegen van Bol en McLaughlin-Levrone worden nu dus definitief gescheiden. Sowieso kwamen ze elkaar amper tegen op de atletiekbaan. Om precies te zijn driemaal: tweemaal bij de Olympische Spelen en eenmaal op een WK atletiek. Al die keren won de Amerikaanse in een nieuw wereldrecord.

Keely Hodgkinson is de nieuwe rivaal van Femke Bol

Bol zal zich vanaf nu op de 800 meter gaan meten met onder meer Keely Hodgkinson. De 23-jarige Engelse atlete is de regerend olympisch kampioen op die afstand. Ook werd ze diverse keren Europees kampioene en tweemaal was ze op de WK atletiek de nummer twee.

"Ik kan niet wachten om samen aan de start te staan", schreef de Engelse onder de post van Bol.

Superster

Hodgkinson is een ware superster in Groot-Brittannië. Ze heeft een kleine 600.000 volgers op Instagram, maakt vlogs, houdt zich bezig met mode en keert ook vaak terug in reguliere media. Hodgkinson is goed bevriend met Bol. De Nederlandse werd in 2024 naar aanleiding van het sprintduel tussen polsstokhoogspringer Armand Duplantis en hordenloper Karsten Warholm gevraagd of ze ooit ook zo'n evenement wilde doen, waarin twee atleten uit verschillende disciplines het tegen elkaar opnemen.

Two Games, one champion. 🥈 Tokyo ➡️ 🥇 Paris!



Keely Hodgkinson’s golden run in the women’s 800m is one to remember.#Olympics | @Worldathletics pic.twitter.com/Wt7049YgLM — The Olympic Games (@Olympics) September 15, 2025

"Ik zou het geweldig vinden om een 600 meter te lopen tegen Keely Hodgkinson. Zij is een goede vriendin. Het is wel wat ver dus ik moet er nog even goed over nadenken", vertelde Bol toen. Er komen dus nog eens 200 meter bovenop voor een 800 meter.

Hoofdstuk