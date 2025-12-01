Geen winterslaapje voor topatlete Lieke Klaver: het indoorseizoen begint bijna. De Europees indoorkampioene op de 400 meter bereidt zich voor om weer een topjaar te hebben indoor. Maar eerst was er een heuglijk moment in de familie.

Het indoorseizoen begint op 13 december. Dan wordt er in Boekarest de eerste World Atletics Indoor Tour-wedstrijd gehouden. De WK vinden plaats van 20 tot en met 22 maart in het Poolse Torun.

De afgelopen tijd heeft Klaver uiteraard getraind richting het indoorseizoen. Ook kon ze eindelijk een feestje vieren nadat ze eerder dit jaar afstudeerde. "Hier had ik negen jaar voor nodig", schreef ze op Instagram over de zware route richting het diploma. Ze koos voor Sportkunde aan de HAN. En gelijk daarna ging ze door, met interieurontwerp.

Ties Klaver, broer van Lieke Klaver

Maandag zetet ze haar broer Ties Klaver in het zonnetje. Hij is jarig en Lieke Klaver feliciteerde hem in een story op Instagram. Op de foto zijn ze beiden te zien terwijl ze op een boot zitten. De zon schijnt zo fel dat Lieke haar hand voor haar ogen moet zetten.

Ook in 2024 stond ze online stil bij de grote dag van haar grote broer. Op een van de beelden die ze toen plaatste is Ties trots te zien terwijl hij poseert met de olympische medailles van Lieke, die ze in 2024 veroverde op de Spelen in Parijs. Op de andere foto is te zien hoe haar broer poseert op een jacht: "De beste broer van de wereld, ik hou van jou", schreef Lieke Klaver.

'Het kleine meisje in mij'

In een video van sponsor Odido zei ze in 2025 dit over Ties Klaver: "Hij is ouder dan ik, maar we schelen niet heel veel. Maar anderhalf jaar. We hebben samen veel meegemaakt, leuke dingen en minder leuke dingen. Het maakt eigenlijk niet uit op wat voor manier, hij is er gewoon altijd. Bij hem kan ik gewoon het kleine zusje zijn, het kleine meisje in mij. Ik hoef niet Lieke de atleet of Lieke de grote meid uit te hangen. Ja, dat is gewoon fijn om zo iemand om je heen te hebben."