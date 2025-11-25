Het zijn prachtige weken voor Femke Kok. De topschaatsster begon het belangrijke olympische seizoen op schitterende wijze met grote successen op de World Cup. Daar hield ze een aantal fraaie souvernirs aan over en dat valt ook bij andere grote Nederlandse sporthelden in de smaak.

In Salt Lake City en Calgary stond er de afgelopen twee weekenden geen maat op Kok. De topsprintster boekte haar mooiste succes in de Verenigde Staten, waar ze met 36.09 op de 500 meter en subliem wereldrecord reed. Ze won in Amerika en Canada elke 500 meter die ze reed en boekte daarnaast ook een overtuigende zege op de 1000 meter door onder meer Jutta Leerdam te kloppen.

Vijf keer goud

Een behoorlijk perfecte start van het seizoen dus. En dat laat Kok maar wat graag zien. Op Instagram deelt ze een flink aantal foto's van haar schaatssuccessen. Het is vooral het eerste plaatje wat opvalt. Daar is Kok samen met haar vijf gouden plakken te zien. "Terug naar Europa met vijf gouden medailles en een wereldrecord", schrijft ze er bij.

Topatletes vol lof

De foto's en de prestaties maken veel indruk in de sportwereld. (Oud-)collega's als Jenning de Boo, Irene Schouten, Anna Boersma en Hein Otterspeer reageren vol lof. Maar de races van Kok reikten ook verder. Topatletes Femke Bol en Lieke Klaver reageren goedkeurend met de nodige hartjes.

Op de voorbije World Cups stond er dus geen maat op Kok. Dat zag ook schaatslegende Marianne Timmer. Zij smult van de overmacht van Kok, zeker omdat ze ook een 1000 meter wist te winnen. In de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud vertelt dat Leerdam en consorten daar ongetwijfeld van schrokken.

Knock-out voor concurrenten

Het verschil was in Calgary namelijk 0.8 seconden op de 1000 meter. Een flink gat tussen Kok en Leerdam. "Dit is geen tikkie, maar een dikke vette knock-out. Dat is echt serieus veel. Dit geeft haar zeker heel veel moed."

Kok gaat dus met een portie zelfvertrouwen en een koffer vol medailles terug naar Europa. In Spanje traint ze de komende tijd op de fiets met Team Reggeborgh. Overigens had haar koffer nog voller kunnen zijn, maar ze besloot een van de vele aandenkes weg te geven aan een toeschouwer.

